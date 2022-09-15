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Политика
"Самрук-Казына" выйдет из проектов, которые нарушают санкции
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danilov 15 Сентября 2022 в 17:28:29
Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" выйдет из всех проектов, которые нарушают санкции. Об этом заявил глава фонда Алмасадам Саткалиев.

"Фонд в полном объеме выполняет все санкции, возникшие в результате конфликтов геополитических. В частности, в наши портфельные компании привлекли ведущие юридические компании, которые специализируются по консалтингу, контролю и экспертизе договоров, которые заключаются фондом в части избегания любых санкций, в том числе вторичных.

Во все наши текущие договоры с потенциальными рисковыми партнерами, которые могут попасть под санкции, или акционерами, которые являются санкционными лицами, во все эти договоры с компаниями включены так называемые оговорки, которые подразумевают выход фонда из данных проектов, причем выход без потерь для "Самрук-Казына" и его портфельных компаний", - сказал Саткалиев.

Он добавил, что фонд находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел, с соответствующими службами, в частности, OFCA (Управление по контролю за иностранными активами) США, послами зарубежных государств, проводятся соответствующие консультации с целью недопущения любых рисков введения санкций на компании и активы фонда.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 15.09.2022 в 21:09:22   # 803010
Ясно куда ветер дует
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  Виктор Аст 15.09.2022 в 21:13:13   # 803012
Где-то это всё я уже видел
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  Absolute 15.09.2022 в 21:32:33   # 803013
Все по традиции. Защищают свои инвестиции.
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