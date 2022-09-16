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Политика
Важное заявление Си Цзиньпиня
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danilov 16 Сентября 2022 в 19:28:55
Quote:
Китай поддерживает международно признанные границы и территориальную целостность Азербайджана.
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  старик 16.09.2022 в 21:53:45   # 803056
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