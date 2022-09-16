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Политика
Афганистану нужно помочь
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danilov 16 Сентября 2022 в 19:30:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 16.09.2022 в 21:53:19   # 803055
Конечно надо признавать власть талибов и начинать выстраивать отношения.
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  Zoggyla 16.09.2022 в 22:21:38   # 803065
Вот пусть и помогает, сердешный.
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