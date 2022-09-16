▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Политика
Афганистану нужно помочь
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 16 Сентября 2022 в 19:30:20
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
старик
16.09.2022 в 21:53:19
# 803055
Конечно надо признавать власть талибов и начинать выстраивать отношения.
поощрить
|
покарать
Zoggyla
16.09.2022 в 22:21:38
# 803065
Вот пусть и помогает, сердешный.
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь