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Политика
Монголию в ШОС
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danilov 16 Сентября 2022 в 19:31:27
Китай надеется, что Монголия как можно скорее примет решение о вступлении в ШОС - Си.
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  старик 16.09.2022 в 21:52:25   # 803054
Интересно, а чего это Китай так потеет за Монголию?
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  Skype 16.09.2022 в 22:23:26   # 803067
А чего ему не потеть, труба с газом там пойдет на Китай и далее, а Китай там свою долю будет иметь. На ближайшие 100 лет перспектива развития.

В Китае бабло и заводы, ну и китайцы многа китайцев овер дохрена
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