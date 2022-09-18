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Политика
Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС
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danilov 18 Сентября 2022 в 11:29:38
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Конечно, мы не являемся членом "шанхайской пятерки". Мы находимся здесь (в Самарканде) в качестве специального гостя по приглашению принимающей стороны - Узбекистана. Конечно, у нас есть особые отношения с господином Шавкатом (Мирзиёевым, президентом Узбекистана – ред.). Из-за этого отношения он пригласил меня и господина Ильхама (Ильхама Алиева – президента Азербайджана – ред.) сюда (в Самарканд) в качестве особых гостей. Теперь следующий процесс - это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, конечно, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии, которая будет хозяйкой следующего периода. Быть членом или не быть членом - все это разные вещи, но наши отношения с этими странами благодаря этому шагу перейдут в совершенно иное положение", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Самарканда.

На вопрос, имеет ли турецкий лидер в виду вероятность стать членом ШОС, Эрдоган ответил утвердительно.

"Конечно. Это и есть цель", - сказал президент Турции.

АНКАРА, 17 сен – РИА Новости
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  старик 18.09.2022 в 15:28:03   # 803106
Там вроде намекали что этот экономический союз трансформируется в военно политически экономический, и как страна НАТО будет в нем смотреться?
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