Нэнси Пелоси прокомментировала возможность выхода Армении из ОДКБ

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GoodZone 19 Сентября 2022 в 09:48:46
Так она отреагировала на вопрос журналиста о том, какую помощь может оказать американская сторона с учетом нахождения Армении в ОДКБ, и ожидают ли США, что Армения покинет ОДКБ.
"Цель нашего визита - понять, чего Армения ждет от США и какую поддержку мы можем оказать. Прогресс демократии в Армении с радостью воспринимается во всем демократическом мире. Мы не комментируем контакты Армении с другими организациями, но для нас важны вопросы безопасности Армении. Решение принимает Армения, но мы готовы помогать, если Армения примет такое решение․․․ Мы также слышим потребности в сфере оборонного сотрудничества. Ценность и важность нашего визита заключается также в том, чтобы услышать и понять, как и что можем сделать в вопросах экономики и безопасности, какие ожидания имеются", - добавила она.
Также по ее словам, на переговорах в Ереване был выдвинут вопрос присоединения Армении к программе "Вызовы тысячелетия".
Quote:
Корпорация "Вызовы тысячелетия"
Двустороннее агентство США по оказанию внешней помощи, созданное Конгрессом США в 2004 году и действующее отдельно от Государственного департамента и USAID. Она предоставляет гранты странам, имеющие хорошую экономическую политику и потенциал для экономического роста. Страна, имеющая право на получение гранта, должна подать заявку на его получение с учетом конкретного проекта.
Двустороннее агентство США по оказанию внешней помощи, созданное Конгрессом США в 2004 году и действующее отдельно от Государственного департамента и USAID. Она предоставляет гранты странам, имеющие хорошую экономическую политику и потенциал для экономического роста. Страна, имеющая право на получение гранта, должна подать заявку на его получение с учетом конкретного проекта.
Спикер Палаты представителей в очередной раз заявила, что демократия, территориальная целостность и суверенитет Армении являются для США важными вопросами.
Представитель Конгресса Фрэнк Паллоне, сопровождающий Пелоси, в свою очередь заявил, что США понимают - Армения является частью системы безопасности с Россией, имея в виду Организацию договора о коллективной безопасности.
"США весьма обеспокоены безопасностью Армении, и мы пытаемся понять, что можно сделать, не затрагивая эту военную организацию", - сказал он.
В субботу Пелоси, занимающая третий по значимости пост в государственной иерархии США, прибыла в Армению во главе делегации конгрессменов, Визит продлится до 19 сентября.
По данным посольства США в Армении, в ходе визита она встретится с рядом высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра Никола Пашиняна, для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности.
Напомним, с ночи 13 сентября ВС Азербайджана подвергли интенсивным артиллерийским обстрелам позиции армянской армии, а также мирные населенные пункты в Сюнике, Вайоц Дзоре и Гегаркунике. Бои с переменной интенсивностью шли на разных направлениях – Сотк, Варденис, Артаниш, Горис, Капан, Джермук, Ишханасар. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня. 16 сентября на заседании правительства премьер Никол Пашинян заявил, что в результате азербайджанской агрессии с армянской стороны погибли 135 человек, но цифра пока не окончательная. Есть большое число раненых.
https://ru.armeniasputnik.am/20220918/my-zdes-chtoby-ponyat-ozhidaniya-armenii-pelosi-o-voennom-sotrudnichestve-odkb-i-dr-48510354.html
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