Нэнси Пелоси прокомментировала возможность выхода Армении из ОДКБ

Корпорация "Вызовы тысячелетия"

Двустороннее агентство США по оказанию внешней помощи, созданное Конгрессом США в 2004 году и действующее отдельно от Государственного департамента и USAID. Она предоставляет гранты странам, имеющие хорошую экономическую политику и потенциал для экономического роста. Страна, имеющая право на получение гранта, должна подать заявку на его получение с учетом конкретного проекта.