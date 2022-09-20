Токаев в США

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danilov 20 Сентября 2022 в 09:22:50
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Eurasia Group Яном Бреммером
Президент встретился с представителями IT-сообщества Digital Nomads
Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом
Касым-Жомарт Токаев провел серию встреч с руководителями крупных американских компаний
Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе казахско-американского инвестиционного круглого стола
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