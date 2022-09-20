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Политика
Токаев в США
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danilov 20 Сентября 2022 в 09:22:50
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Eurasia Group Яном Бреммером
Президент встретился с представителями IT-сообщества Digital Nomads
Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом
Касым-Жомарт Токаев провел серию встреч с руководителями крупных американских компаний
Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе казахско-американского инвестиционного круглого стола

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Орыс 20.09.2022 в 09:51:05   # 803169
Чё та они там мутят
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  КЕДЫ 20.09.2022 в 10:16:49   # 803170
На правильном пути
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  Konstant 20.09.2022 в 10:30:36   # 803171
Хм шваб? Это не тот который все перезагружает?
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  Desperado 20.09.2022 в 14:05:45   # 803184
Я бы назвал статью: "Токаев и ось Зла".
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