Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС

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danilov 20 Сентября 2022 в 15:37:58
Ранее он назвал целью Турции членство в ШОС.
"Европейский союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому союзу", — сказал политик в интервью телеканалу PBS, его слова приводит газета Yeni Şafak.
Турецкий лидер отметил, что встречается с главами государств во всем мире, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира", — добавил он.
При этом Эрдоган напомнил, что в ходе встреч с европейскими лидерами никто ему подобных вопросов не задавал, а также выразил готовность вести с ними диалог в таком же отношении, как и с членами ШОС.
https://ria.ru/20220920/sammit-1818020020.html
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