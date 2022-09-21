В Казахстане и Вьетнаме приостановили прием карт «Мир»

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danilov 21 Сентября 2022 в 09:07:15
Так, в колл-центре BIDV Вьетнама заявили, что перестали принимать карты российской платежной системы. Как рассказал сотрудник банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы «Мир» в этом списке нет.
В Народном банке Казахстана («Халык банк») также отказались принимать «Мир». Там пояснили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.
Ранее турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, которые используются в качестве эквайера. Решение было принято на фоне заявлений американских властей о возможном наложении санкций на кредитные организации, работающие с картами «Мир» за пределами России.
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Отказ от платежной системы "МИР" является для банков лучшим способом избежать санкций США — представитель администрации США