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Кайрат Сатыбалдыұлы поговорил с братом Саматом Абишем и сыном Бауыржаном
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danilov 21 Сентября 2022 в 09:19:16
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Пастафариан
21.09.2022 в 09:52:57
# 803230
Все так трогательно, музыка, как будто он в плену у врага, и он типа "защитник Родины"
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KAN13
21.09.2022 в 11:10:16
# 803237
Почему брательник не сидит ? .
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