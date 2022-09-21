 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Кайрат Сатыбалдыұлы поговорил с братом Саматом Абишем и сыном Бауыржаном
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Сентября 2022 в 09:19:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 21.09.2022 в 09:52:57   # 803230
Все так трогательно, музыка, как будто он в плену у врага, и он типа "защитник Родины"
поощрить (2) | покарать
  KAN13 21.09.2022 в 11:10:16   # 803237

Почему брательник не сидит ? .
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь