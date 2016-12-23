Президент Казахстана подписал закон об обязательном медстраховании

Было бесплатное, стало платное.За что налоги платим ?Зачем мне такое государство, где за все нужно платить.За качественное образование, за надлежащее мед.обслуживание.Зачем мне жить в такой стране ?Суть в том, что нету возможности у большинства зарабатывать в хорошем достатке.Откуда взяться патриотизму к такой стране ?