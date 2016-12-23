Президент Казахстана подписал закон об обязательном медстраховании

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Bako 23 Декабря 2016 в 03:09:27
«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования”, который направлен на изменение сроков введения обязательного социального медицинского страхования», — сообщает сайт Акорды.
Согласно закону, с 1 января 2017 года стартует уплата отчислений работодателями за своих работников, а сроки начала функционирования системы перенесены на полгода позже. Оказание гражданам медпомощи по страховке начнется с 2018 года. Текст закона публикуется в печати. Ранее сообщалось, что Фонд социального медицинского страхования возглавила Елена Бахмутова.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Карл Зайцев 23.12.2016 в 10:18:59 # 568487
За что налоги платим ?
Зачем мне такое государство, где за все нужно платить.
За качественное образование, за надлежащее мед.обслуживание.
Зачем мне жить в такой стране ?
Суть в том, что нету возможности у большинства зарабатывать в хорошем достатке.
Откуда взяться патриотизму к такой стране ?
alpha_portal 23.12.2016 в 10:56:37 # 568501
Цитата: Absolute от 23.12.2016 10:38:23
Было бесплатное, стало платное.
За что налоги платим ?
Зачем мне такое государство, где за все нужно платить.
За качественное образование, за надлежащее мед.обслуживание.
Зачем мне жить в такой стране ?
Суть в том, что нету возможности у большинства зарабатывать в хорошем достатке.
Откуда взяться патриотизму к такой стране ?
Было бесплатное, стало платное.
За что налоги платим ?
Зачем мне такое государство, где за все нужно платить.
За качественное образование, за надлежащее мед.обслуживание.
Зачем мне жить в такой стране ?
Суть в том, что нету возможности у большинства зарабатывать в хорошем достатке.
Откуда взяться патриотизму к такой стране ?
Попробуте пожить в другом государстве
Мы все равно с этим ничего не сделаем.
А другое "поле", всегда кажется зеленее
Terminator 23.12.2016 в 11:45:23 # 568517
Еще раз "правительство в свободное плавание"!
Хитрая жопа 23.12.2016 в 12:18:50 # 568542
Цитата: старик от 23.12.2016 12:01:36
Деньги первого ФОМСа укатили за границу вместе с учредителем, что будет со вторым?
Деньги первого ФОМСа укатили за границу вместе с учредителем, что будет со вторым?
Вот смеху-то будет если повторится.
Вот смеху-то будет если повторится.Смех сквозь слезы.