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Политика
Президент Казахстана подписал закон об обязательном медстраховании
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Bako 23 Декабря 2016 в 03:09:27
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон об изменении сроков введения в Казахстане обязательного социального медицинского страхования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования”, который направлен на изменение сроков введения обязательного социального медицинского страхования», — сообщает сайт Акорды.

Согласно закону, с 1 января 2017 года стартует уплата отчислений работодателями за своих работников, а сроки начала функционирования системы перенесены на полгода позже. Оказание гражданам медпомощи по страховке начнется с 2018 года. Текст закона публикуется в печати. Ранее сообщалось, что Фонд социального медицинского страхования возглавила Елена Бахмутова.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  tod777 23.12.2016 в 08:34:29   # 568451
Деньги утром, стулья вечером
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  ямиеом 23.12.2016 в 09:51:45   # 568470
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  Карл Зайцев 23.12.2016 в 10:18:59   # 568487
а если по анализам окажется что заболел в 2017 году то в 2018 лечить будут или скажут не считается?
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  Absolute 23.12.2016 в 10:38:23   # 568497
Было бесплатное, стало платное.
За что налоги платим ?
Зачем мне такое государство, где за все нужно платить.
За качественное образование, за надлежащее мед.обслуживание.

Зачем мне жить в такой стране ?

Суть в том, что нету возможности у большинства зарабатывать в хорошем достатке.

Откуда взяться патриотизму к такой стране ?

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  alpha_portal 23.12.2016 в 10:56:37   # 568501
Цитата: Absolute от 23.12.2016 10:38:23
Было бесплатное, стало платное.
За что налоги платим ?
Зачем мне такое государство, где за все нужно платить.
За качественное образование, за надлежащее мед.обслуживание.

Зачем мне жить в такой стране ?

Суть в том, что нету возможности у большинства зарабатывать в хорошем достатке.

Откуда взяться патриотизму к такой стране ?


Попробуте пожить в другом государстве
Мы все равно с этим ничего не сделаем.
А другое "поле", всегда кажется зеленее
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  Bako 23.12.2016 в 11:19:46   # 568509
А те кто не работает официально? Что будет с ними? На шее тех, кто работает?
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  Terminator 23.12.2016 в 11:45:23   # 568517
Да какие врачи тупорогие это пипец
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  старик 23.12.2016 в 12:01:36   # 568529
Деньги первого ФОМСа укатили за границу вместе с учредителем, что будет со вторым?
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  Денис222 23.12.2016 в 12:08:54   # 568533
Бля где врачи? Где медицина? Санитары с дипломами! Может и есть какое то количество профессионалов, но я таких давно не встречал. И о чем вообще может идти речь? Наработайте медицину, потом посмотрим...
Еще раз "правительство в свободное плавание"!
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  Хитрая жопа 23.12.2016 в 12:18:50   # 568542
Цитата: старик от 23.12.2016 12:01:36
Деньги первого ФОМСа укатили за границу вместе с учредителем, что будет со вторым?

Вот смеху-то будет если повторится.
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  старик 23.12.2016 в 12:22:15   # 568546
Quote:
Вот смеху-то будет если повторится.
Смех сквозь слезы.
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