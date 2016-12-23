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Политика
Казахстан ратифицировал соглашение с МАГАТЭ о создании Банка низкообогащенного урана
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едридмадрид 23 Декабря 2016 в 09:24:22
Банк низкообогащенного урана (БНОУ) под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет размещен на востоке Казахстана. Закон о ратификации соответствующего соглашения с МАГАТЭ подписал сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщила его пресс-служба.
 
Как ранее отмечалось на рассмотрении документа в парламенте страны, территория Казахстана для этих целей была выбрана МАГАТЭ по причине лидирующих позиций республики в области ядерного нераспространения. Как информировал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, Банк будет расположен на Ульбинском металлургическом заводе в Усть-Каменогорске (на востоке республики) - старейшем предприятии атомной отрасли, которое более 45 лет работает с подобным материалом.
 
БНОУ предусматривает хранение низкообогащенного урана для производства топливных элементов атомных электростанций в газообразной форме. Храниться он будет в специальных контейнерах - цилиндрах европейского стандарта 30В с соблюдением необходимых условий безопасности. Бозумбаев отметил, что банк не будет являться источником постоянных поставок урана. Его резерв станет неприкосновенным запасом, который будет востребован только в случае кризисной ситуации на мировом урановом рынке.
 
При рассмотрении документа в парламенте особо подчеркивалось, что особенностью реализации проекта является то, что низкообогащенный уран МАГАТЭ и соответствующий Банк находятся в официальном юридическом владении Агентства и под его контролем. В соответствии с соглашением, МАГАТЭ, в частности, будет нести расходы по приобретению, доставке, содержанию низкообогащенного урана; расходы, связанные с его импортом и экспортом. Казахстан будет нести расходы, связанные с непосредственным хранением низкообогащенного урана МАГАТЭ, включая оплату электроснабжения, отопления необходимых служебных помещений и расходы на персонал, предоставляемый Казахстаном.
 
Отмечается, что для Казахстана реализация данного проекта является "важным вкладом в укрепление режима нераспространения ядерного оружия, развитие мирной атомной энергетики и повышение ядерной безопасности".

http://today.kz/news/kazahstan/2016-12-22/732366-nazarbaev-podpisal-zakon-o-sozdanii-banka-nizkoobogaschennogo-urana/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 23.12.2016 в 13:02:38   # 568583

Ура , мы владельцы урановой помойки .
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