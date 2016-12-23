Назарбаева признали «человеком года» в номинации «Международные отношения»

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МишкаНаСевер 23 Декабря 2016 в 15:01:40
Премия ежегодно выдается неправительственной исследовательской организацией «Русский биографический институт». Церемония награждения состоялась в Сергиевском зале храма Христа Спасителя в Москве 21 декабря.
Вместе с президентом Казахстана «людьми года» в сфере международных отношений признаны Фидель Кастро, председатель КНР Си Цзиньпин и организатор Чешско-российского делового совета Збытек Зденек.
По информации на сайте института, глава Казахстана удостоен премии за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление Евразийского экономического союза.
Также «людьми года» в различных номинациях стали Владимир Путин, патриарх Кирилл, Никита Михалков и другие. Ранее премия «Человек года» вручалась президенту Казахстана в 2012, 2014 и 2015 годах.
источник: https://365info.kz/2016/12/nazarbaeva-vnov-priznali-chelovekom-goda/