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Политика
Трамп не хочет видеть знаменитостей на своей инаугурации
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danilov 24 Декабря 2016 в 11:29:19
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании видеть на своей инаугурации простых людей, а не знаменитостей.
"Все так называемые знаменитости категории "А" хотят получить билеты на инаугурацию. Но посмотрите, что они сделали для Хиллари, — ничего. Мне нужен народ!" — написал он в Тwitter.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 24.12.2016 в 11:51:29   # 568858
Quote:
"Все так называемые знаменитости категории "А" хотят получить билеты на инаугурацию. Но посмотрите, что они сделали для Хиллари, — ничего. Мне нужен народ!"
Что он имел в виду? Его опусы начинают пугать.
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  Ильф 24.12.2016 в 12:59:38   # 568880
Но посмотрите, что они сделали для Хиллари, — ничего Если брать Мадону то она на многое была согласна)
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  старик 24.12.2016 в 13:15:41   # 568892
Quote:
Что он имел в виду? Его опусы начинают пугать
Я так понимаю он подчеркнул совершеннейшую никчемность знаменитостей, так как Хиллари, за которую они так потели, они ничем не помогли.
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  KAN13 24.12.2016 в 16:36:20   # 568921

"Все так называемые знаменитости категории "А"

Там что тоже есть "А" - агашки , "Б" - братишки ? .
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  Alexy 24.12.2016 в 17:05:39   # 568926
Цитата: KAN13 от 24.12.2016 16:36:20

"Все так называемые знаменитости категории "А"

Там что тоже есть "А" - агашки , "Б" - братишки ? .

Нет, это административные государственные служащие корпуса "А".
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  KAN13 24.12.2016 в 17:25:25   # 568928

Эт я в курсе , кому жить хорошо . Я другое имел ввиду .
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