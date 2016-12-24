Трамп не хочет видеть знаменитостей на своей инаугурации

"Все так называемые знаменитости категории "А" хотят получить билеты на инаугурацию. Но посмотрите, что они сделали для Хиллари, — ничего. Мне нужен народ!"Что он имел в виду? Его опусы начинают пугать.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Декабря 2016 в 11:29:19
"Все так называемые знаменитости категории "А" хотят получить билеты на инаугурацию. Но посмотрите, что они сделали для Хиллари, — ничего. Мне нужен народ!" — написал он в Тwitter.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Что он имел в виду? Его опусы начинают пугатьЯ так понимаю он подчеркнул совершеннейшую никчемность знаменитостей, так как Хиллари, за которую они так потели, они ничем не помогли.
"Все так называемые знаменитости категории "А"
Там что тоже есть "А" - агашки , "Б" - братишки ? .
Цитата: KAN13 от 24.12.2016 16:36:20
"Все так называемые знаменитости категории "А"
Там что тоже есть "А" - агашки , "Б" - братишки ? .
"Все так называемые знаменитости категории "А"
Там что тоже есть "А" - агашки , "Б" - братишки ? .
Нет, это административные государственные служащие корпуса "А".
Эт я в курсе , кому жить хорошо . Я другое имел ввиду .