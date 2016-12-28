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Люди без тепла, рост преступности и скачок цен на продукты – итоги года в правительстве
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danilov 27 Декабря 2016 в 23:55:33
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МишкаНаСевер
28.12.2016 в 00:12:21
# 569468
Уроды, млять, в стране жопа какая-то, а они довольные! Обнимаются! Какие итоги за 25 лет?!
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