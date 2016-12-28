США поддержали переговоры по Сирии в Астане

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danilov 28 Декабря 2016 в 12:14:57
Ранее в тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что представители России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии и Катара, а также умеренной сирийской оппозиции могут быть приглашены на межсирийские переговоры в Астане.
Журналисты на брифинге спросили Тонера, были ли приглашены США на этот форум. "Я так не думаю", — ответил он.
По его словам, США "не против любых усилий по более тесному сотрудничеству в отношении многочисленных конфликтов в Сирии, пока они дают результаты". Он пояснил, что речь идет об "уничтожении террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), гражданской войне и ужасных боевых действиях в районе Алеппо в последние недели".
РИА Новости
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