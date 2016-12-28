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Политика
Мухтар Тиникеев лишен полномочий
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danilov 28 Декабря 2016 в 12:19:52
АСТАНА, 28 дек — РИА Новости. Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана поддержали представление Центральной избирательной комиссии о досрочном прекращении полномочий мажилисмена Мухтара Тиникеева, ставшего героем скандального видео, сообщает корреспондент РИА Новости.

В декабре в социальных сетях, а затем и в СМИ широкое распространение получило видео, на котором запечатлен момент выяснения отношений Тиникеева с другим мужчиной во время застолья. Парламентарий неоднократно бьет его по голове и нецензурно выражается, тогда как его визави покорно сносит побои, говоря, что всем обязан депутату. Накануне заседания палаты мажилисмен сообщил о своем решении сложить с себя депутатские полномочия. В своем обращении к коллегам, однопартийцам и избирателям, опубликованном на сайте парламента, Тиникеев извинился за произошедший "случай некорректного поведения".

"Центральная избирательная комиссия вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Мухтара Тиникеева", — зачитал представление представитель комиссии Марат Сарсембаев.

Депутаты поддержали представление Центризбиркома.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 28.12.2016 в 12:50:41   # 569570
одного из тысячи.....
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  Денис222 28.12.2016 в 13:06:48   # 569573
Чо вот так просто? Э-эх такого депутата страна потеряла...
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  Маке0912 28.12.2016 в 13:09:22   # 569575
Неплохой депутат был. Не чета многим толстопузам в парламенте. Хорошие темы поднимал.
Спорил всегда грамотно со многими.
Но положение и алькаголь несовместимы.
Или специально набухали и подставили.
Интересно кто из это го круга (товарищей) заснял и в интернет закинул. Думаете просто так что ли?
Подстава конкретная !
А так пить меньше надо !
А главное с кем !
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  Гоги80 28.12.2016 в 13:21:41   # 569579
Его изжили, конечно, сам случай вопиющий! Но это один из немногих, если не единственный из депутатов, кто постоянно поднимал вопросы неадекватной суммы штрафов, бестолковости работы ГАИ, усмирения сдирания трех шкур с населения и т.д и т.п.А таких, как все поняли, в нижней палатке парламента не любят. Очень жаль.
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  Skype 28.12.2016 в 13:54:04   # 569589
Подстава конкретная !
А так пить меньше надо !
А главное с кем !

ДА уж друзья. По ходу одни ганд-ы
Не можешь пить, ни пей.
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