Мухтар Тиникеев лишен полномочий

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danilov 28 Декабря 2016 в 12:19:52
В декабре в социальных сетях, а затем и в СМИ широкое распространение получило видео, на котором запечатлен момент выяснения отношений Тиникеева с другим мужчиной во время застолья. Парламентарий неоднократно бьет его по голове и нецензурно выражается, тогда как его визави покорно сносит побои, говоря, что всем обязан депутату. Накануне заседания палаты мажилисмен сообщил о своем решении сложить с себя депутатские полномочия. В своем обращении к коллегам, однопартийцам и избирателям, опубликованном на сайте парламента, Тиникеев извинился за произошедший "случай некорректного поведения".
"Центральная избирательная комиссия вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Мухтара Тиникеева", — зачитал представление представитель комиссии Марат Сарсембаев.
Депутаты поддержали представление Центризбиркома.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Спорил всегда грамотно со многими.
Но положение и алькаголь несовместимы.
Или специально набухали и подставили.
Интересно кто из это го круга (товарищей) заснял и в интернет закинул. Думаете просто так что ли?
Подстава конкретная !
А так пить меньше надо !
А главное с кем !
А так пить меньше надо !
А главное с кем !
ДА уж друзья. По ходу одни ганд-ы
Не можешь пить, ни пей.