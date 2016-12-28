Президент Киргизии подписал закон об изменении конституции

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Декабря 2016 в 17:54:18
Одобренные поправки в основной закон страны направлены на укрепление её независимости и суверенитета, усиление парламентаризма. Уточнены также принципы взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями власти, создана конституционная основа для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов.
Текст закона будет опубликован в газете «Эркин Тоо» 30 декабря и через 15 дней вступит в силу.
КирТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате