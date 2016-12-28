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Политика
Президент Киргизии подписал закон об изменении конституции
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danilov 28 Декабря 2016 в 17:54:18
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию республики». Он был одобрен населением на референдуме 11 декабря 2016 года. Об этом в среду со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает агентство КирТАГ.

Одобренные поправки в основной закон страны направлены на укрепление её независимости и суверенитета, усиление парламентаризма. Уточнены также принципы взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями власти, создана конституционная основа для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов.

Текст закона будет опубликован в газете «Эркин Тоо» 30 декабря и через 15 дней вступит в силу.

КирТАГ
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