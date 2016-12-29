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Политика
Филиппинский президент пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета
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Свомпи 29 Декабря 2016 в 17:14:42
INTERFAX.RU — Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, отметив, что раньше он уже так делал, пишет в четверг газета The Philippine Star.

«Если вы коррумпированы, я подниму вас на вертолете и сброшу вниз на пути в Манилу. Я уже делал так раньше, так что почему бы не сделать это сделать снова?», — цитирует газета слова Дутерте, сказанные им на выступлении перед пострадавшими от тайфуна.

По его словам, на прошлой неделе были арестованы шесть человек, у которых изъяли метамфетамин, известным в Филиппинах как «шабу» общим весом в полтонны.

«Им повезло, что меня не было в то время в Маниле. Если бы я знал, что в каком-то доме там много шабу, я бы точно убил этих людей», — отметил президент.

Ранее Дутерте уже заявлял, что лично расправлялся с подозреваемыми в совершении преступлений.

«И я раньше ездил в Давао на мотоцикле, просто патрулировал улицы в поисках наркоторговцев, чтобы убить кого-нибудь», — сказал филиппинский президент.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 29.12.2016 в 17:29:02   # 569885
Даешь Президента Филиппин Родриго Дутерте в президенты Казахстана!!!
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  Даун 29.12.2016 в 17:38:54   # 569886
У нас если скинуть коррупционеров, то даже петрушку негде будет посадить шешесиге
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  Manitu 29.12.2016 в 17:41:22   # 569887
Пусть сбрасывает их на наших коррупционеров
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  koshkoed 29.12.2016 в 17:42:25   # 569888
Наших чиновников пусть захватит!
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  Все мы гости 29.12.2016 в 17:56:32   # 569891
Мужик сказал, мужик сделал. Он говорит и делает, а не выделяет деньги коррупционерам бороться с коррупцией.
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  Сладкая Вата 29.12.2016 в 18:16:44   # 569895
Почему все жаждут диктаторов? Вы идиоты?
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  Ap6ubergenov 29.12.2016 в 18:16:51   # 569896
Наши бы за отдельную плату покупали бы парашюты.
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  Денис222 29.12.2016 в 18:17:11   # 569897
Цитата: Все мы гости от 29.12.2016 17:56:32
выделяет деньги коррупционерам бороться с коррупцией.



25 лет борьбы с коррупцией...Я в а х у е от результата, он вроде как бы есть, но на деле...
Иногда думается мне, что наше государство специально создано, для госслужащих..и коррупционеров...без них смысла нет.
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