Трамп заявил о намерении написать инаугурационную речь самостоятельно

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danilov 29 Декабря 2016 в 19:55:58
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собеседника Трампа, который предпочёл сохранить анонимность.
Трамп отметил, что будет вдохновляться речами Рональдом Рейганом и Джоном Ф. Кеннеди.
Избранный президент США сказал, что у Рейгана был «невероятный стиль». Он также отметил, что вскоре отмечается 100-летие со дня рождения Кеннеди.
Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года.
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ss720 от 29.12.2016 20:07:58
Трампу удачи !
Трампу удачи !
Я запомню этот камент.
Цитата: Лысый от 29.12.2016 20:13:17
вдохновляться речами Рональдом Рейганом и Джоном Ф. Кеннеди.
А у кого возникли намерения самостоятельно написать такое без знаний правил склонения в русском языке?