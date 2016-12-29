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Политика
Трамп заявил о намерении написать инаугурационную речь самостоятельно
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danilov 29 Декабря 2016 в 19:55:58
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что напишет речь для инаугурации самостоятельно.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собеседника Трампа, который предпочёл сохранить анонимность.

Трамп отметил, что будет вдохновляться речами Рональдом Рейганом и Джоном Ф. Кеннеди.

Избранный президент США сказал, что у Рейгана был «невероятный стиль». Он также отметил, что вскоре отмечается 100-летие со дня рождения Кеннеди.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года.

RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 29.12.2016 в 20:07:58   # 569918
Трампу удачи !
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  Лысый 29.12.2016 в 20:13:17   # 569921
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  Ал 29.12.2016 в 22:07:31   # 569930
поощрить (3) | покарать
  Ал 29.12.2016 в 22:09:07   # 569932

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  walker 29.12.2016 в 22:53:55   # 569948
Quote:
вдохновляться речами Рональдом Рейганом и Джоном Ф. Кеннеди.

А у кого возникли намерения самостоятельно написать такое без знаний правил склонения в русском языке?
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