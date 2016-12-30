Произошло событие, которого мы так ждали и которое приближали своей работой

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danilov 30 Декабря 2016 в 12:44:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
а кто переговоры вел с ДАИШ и ДАИШ???их то не волнуют ваши соглашенияА никто и не вел, просто теперь кто стреляет-тот подлежит уничтожению. Давно это замышлялось, да америкосы тормозили, как только выкинули их из переговорных групп, сразу дело сдвинулось Конечно, до решения проблемы очень далеко, но без участия исключительной нации и всякой европейской швали надеюсь результат будет. Теперь все они, в том числе и шваль горячо поддерживают инициативы трех стран.