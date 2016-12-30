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Политика
Произошло событие, которого мы так ждали и которое приближали своей работой
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danilov 30 Декабря 2016 в 12:44:56
29 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, на которой Владимир Путин объявил: только что в Сирии подписаны документы о прекращении огня на всей территории Сирийской Арабской Республики.

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  kkafp 30.12.2016 в 13:37:47   # 570012
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  mitrich78 30.12.2016 в 14:39:58   # 570020
Дай Бог всем мира! Меньше смертей, меньше слез, меньше горя! Чтобы так и продолжалось в 2017ом году!
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  Temka 30.12.2016 в 15:00:48   # 570026
а кто переговоры вел с ДАИШ и ДАИШ???их то не волнуют ваши соглашения...
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  старик 30.12.2016 в 16:22:57   # 570042
Quote:
а кто переговоры вел с ДАИШ и ДАИШ???их то не волнуют ваши соглашения
А никто и не вел, просто теперь кто стреляет-тот подлежит уничтожению. Давно это замышлялось, да америкосы тормозили, как только выкинули их из переговорных групп, сразу дело сдвинулось Конечно, до решения проблемы очень далеко, но без участия исключительной нации и всякой европейской швали надеюсь результат будет. Теперь все они, в том числе и шваль горячо поддерживают инициативы трех стран.
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  Nekrun 30.12.2016 в 17:51:10   # 570075

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