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Политика
Привлечь к ответу спящих на заседаниях чиновников невозможно
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danilov 30 Декабря 2016 в 14:37:53
Даже техника устаёт, и человек может устать, заявили в департаменте госслужбы, комментируя засыпающего акима Актобе.

Нельзя привлечь к ответственности чиновника, если он на пару секунд закрыл глаза на совещании. Ряд случаев с засыпанием акима города Ильяса Испанова и других госслужащих в Актобе прокомментировал глава департамента по делам госслужбы Актюбинской области, пишет "Диапазон".

"То, что человек заснул, доказать сложно. Нужны несколько свидетелей, которые подтвердят, что госслужащий засыпал. Или если есть видеозапись, то можете прислать нам, мы изучим", – ответил глава Актюбинского департамента по делам госслужбы Кайыржан Токушев.

Он отметил, что в отношении чиновников пока нет наказаний или санкций, если они уснут на официальных мероприятиях.

"При составлении кодекса этики госслужащих юристы не включили пункт про сон. Не знаю, почему, может, посчитали, что никто засыпать не будет, – отмечает Токушев. – Но в любом случае подобное поведение также дискредитирует образ госслужащего. Ведь для чего он находится на совещании? Чтобы получить поручения, то есть он должен соблюдать трудовую и государственную дисциплину. Это чётко расписано, и мы этого требуем. Но акцентировать внимание на то, что человек на какие-то секунды закрыл глаза, нельзя. Потому что даже техника устаёт, а человек при такой загруженности тоже может устать".
Токушев тем не менее поблагодарил журналистов Актюбинской области за активную жизненную позицию и действия, которые способствуют воспитанию и руководителей и рядовых государственных служащих.

Борющегося со сном акима Актобе Ильяса Испанова сняли на видео во время совещание по разъяснению концепции государственной программы АПК на 2017-2021 годы, в котором участвовали акимы Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей. Внятных объяснений сонному состоянию градоначальника не было.

https://informburo.kz/novosti/privlech-k-otvetu-spyashchih-na-zasedaniyah-chinovnikov-nevozmozhno.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Temka 30.12.2016 в 14:58:07   # 570024
ну ну, зато если мы на работе глаза сомкнем п*здец...штрафы и тд и тп...хотя у людей дома маленькие дети проблемы и тд и тп....люди бывают несколько суток к ряду не спят...зато чиновникам можно!
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  GaNjUBASSKIN 30.12.2016 в 15:23:45   # 570028
Хорошая отмазка
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  Likalika 30.12.2016 в 15:26:16   # 570029
Да ладно Вам ребят , ну заснул человек , ну с кем не бывает, может он действительно устает, у каждого от переутомления такое может быть. После такой съемки вряд ли он еще так будет делать.
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  Zoggyla 30.12.2016 в 16:05:04   # 570033
Ничто так не располагает к объятиям Морфея, как монотонный голос выступающего и теплая, уютная обстановка конференц зала. А посему - все совещания должны проводится в экстремальных местах при экстремальных условиях.
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  Zoggyla 30.12.2016 в 16:10:26   # 570036
Цитата: Temka от 30.12.2016 14:58:07
ну ну, зато если мы на работе глаза сомкнем п*здец...штрафы и тд и тп...хотя у людей дома маленькие дети проблемы и тд и тп....люди бывают несколько суток к ряду не спят...зато чиновникам можно!
У вас начальники изверги?
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  старик 30.12.2016 в 16:28:56   # 570046
На работе так уставал, что почти всегда засыпал на педсоветах.
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  Skype 30.12.2016 в 16:31:21   # 570050
У меня сторож был на работе, так он тоже спал за деньги, пришлось выгнать
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  Zoggyla 30.12.2016 в 16:38:57   # 570051
ЕдридТоТПортфил! ПоклевОк!
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