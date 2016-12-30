Привлечь к ответу спящих на заседаниях чиновников невозможно

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danilov 30 Декабря 2016 в 14:37:53
Нельзя привлечь к ответственности чиновника, если он на пару секунд закрыл глаза на совещании. Ряд случаев с засыпанием акима города Ильяса Испанова и других госслужащих в Актобе прокомментировал глава департамента по делам госслужбы Актюбинской области, пишет "Диапазон".
"То, что человек заснул, доказать сложно. Нужны несколько свидетелей, которые подтвердят, что госслужащий засыпал. Или если есть видеозапись, то можете прислать нам, мы изучим", – ответил глава Актюбинского департамента по делам госслужбы Кайыржан Токушев.
Он отметил, что в отношении чиновников пока нет наказаний или санкций, если они уснут на официальных мероприятиях.
"При составлении кодекса этики госслужащих юристы не включили пункт про сон. Не знаю, почему, может, посчитали, что никто засыпать не будет, – отмечает Токушев. – Но в любом случае подобное поведение также дискредитирует образ госслужащего. Ведь для чего он находится на совещании? Чтобы получить поручения, то есть он должен соблюдать трудовую и государственную дисциплину. Это чётко расписано, и мы этого требуем. Но акцентировать внимание на то, что человек на какие-то секунды закрыл глаза, нельзя. Потому что даже техника устаёт, а человек при такой загруженности тоже может устать".
Токушев тем не менее поблагодарил журналистов Актюбинской области за активную жизненную позицию и действия, которые способствуют воспитанию и руководителей и рядовых государственных служащих.
Борющегося со сном акима Актобе Ильяса Испанова сняли на видео во время совещание по разъяснению концепции государственной программы АПК на 2017-2021 годы, в котором участвовали акимы Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей. Внятных объяснений сонному состоянию градоначальника не было.
https://informburo.kz/novosti/privlech-k-otvetu-spyashchih-na-zasedaniyah-chinovnikov-nevozmozhno.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
GaNjUBASSKIN 30.12.2016 в 15:23:45 # 570028
Цитата: Temka от 30.12.2016 14:58:07У вас начальники изверги?
ну ну, зато если мы на работе глаза сомкнем п*здец...штрафы и тд и тп...хотя у людей дома маленькие дети проблемы и тд и тп....люди бывают несколько суток к ряду не спят...зато чиновникам можно!
ну ну, зато если мы на работе глаза сомкнем п*здец...штрафы и тд и тп...хотя у людей дома маленькие дети проблемы и тд и тп....люди бывают несколько суток к ряду не спят...зато чиновникам можно!