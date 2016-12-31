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Трамп: решение Путина не высылать дипломатов США - отличный ход
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danilov 31 Декабря 2016 в 14:19:35
«Отличный ход. Я всегда знал, что он очень умный человек»
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Маке0912
31.12.2016 в 14:29:44
# 570225
20 дней осталось.
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Aboka
31.12.2016 в 14:30:43
# 570226
Как обычно говорят "ход конём"!
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titus
31.12.2016 в 14:48:20
# 570230
Правильно, зачем их высылать, если Трамп отменит истерию обезьяны...
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Стрельцов
31.12.2016 в 17:06:18
# 570238
надеюсь Трамп и Путин найдут понимание ... а так Всех с Наступающим!!! Пусть нам будет мир здоровье успех в делах и радость от детишек и наших увлечений ну и взаимности от всех кто Вами любим.
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