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Политика
Трамп: решение Путина не высылать дипломатов США - отличный ход
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danilov 31 Декабря 2016 в 14:19:35


«Отличный ход. Я всегда знал, что он очень умный человек»
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  Маке0912 31.12.2016 в 14:29:44   # 570225
20 дней осталось.
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  Aboka 31.12.2016 в 14:30:43   # 570226
Как обычно говорят "ход конём"!
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  titus 31.12.2016 в 14:48:20   # 570230
Правильно, зачем их высылать, если Трамп отменит истерию обезьяны...
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  Стрельцов 31.12.2016 в 17:06:18   # 570238
надеюсь Трамп и Путин найдут понимание ... а так Всех с Наступающим!!! Пусть нам будет мир здоровье успех в делах и радость от детишек и наших увлечений ну и взаимности от всех кто Вами любим.
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