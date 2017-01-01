Откуда у министра Бишимбаева три диплома

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danilov 01 Января 2017 в 13:03:15
23 Окт 2016
Вундеркинд с вертикальным взлетом
Впрочем, всё это очевидно до банальности. Гораздо интереснее другое. Чтобы понять, откуда Бишимбаев такой взялся, я загуглил его curicculum vitae. Биографию то есть. И надыбал в ней мешок открытий чудных.
Школу Куандык Валиханович окончил в 1996 году в 16 лет. И уже через три года получил диплом экономиста Казахской государственной академии управления.
Дальше – больше. Еще спустя два года, в 2001-м, он одновременно оканчивает два вуза - Университет им. Дж. Вашингтона в столице США по программе «Болашак» (это там его деловому этикету научили?), где ему присваивают степень МВА, а также Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати.
(Эти сведения опубликованы не только в Википедии, но еще на Bnews и Zakon.kz.)
Как это возможно? Он что, клонировался? В Штатах учился Куандык, а в Таразе - Бишимбаев? В комментариях в фейсбуке даже такой комментарий был: «Может, он суфий - у них есть такая мистическая практика находиться в двух местах одновременно».
Однако я не стал делать поспешных выводов, допуская, что сам отстал от жизни. Решил по телефону проконсультироваться с еще одним известным экономистом, учившимся в Англии. Кстати, он тоже был приглашен на ту самую встречу, но благоразумно ее проигнорировал.
- На бакалавра учатся ведь четыре года?
- Четыре, - подтвердил собеседник.
- Но разве можно окончить бакалавриат экстерном? – спросил я, имея в виду трехлетнее обучение Бишимбаева в академии управления.
- Образование я получал не в Казахстане. И с таким никогда не сталкивался. Но у нас, вы сами знаете, всё возможно.
- А реально ли в один год окончить две магистратуры в разных странах?
- Ну, он же вундеркинд, - то ли всерьез, то ли балдея ответил экономист.
- Может, в ТарГУ магистратура была заочной?
- Может быть. Но тогда о качестве знаний, полученных в этих вузах, говорить не приходится. Как и в случае с трехлетним бакалавриатом.
Замечательные папы
Я еще минут десять морщил мозг, пока не догадался заглянуть в биографию папы Куандыка Бишимбаева – Валихана Козыкеевича . И она многое объяснила.
1996-2001 - ректор Жамбылского (Таразского) государственного университета имени М. Х. Дулати (за эти пять лет его сын и получил три диплома, в том числе в вузе, который возглавлял отец).
С 2001 - ректор Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова.
Председатель ассоциации Совета ректоров вузов южного региона.
Председатель Регионального отделения Национальной Академии РК.
Ну, и по мелочи: депутат мажилиса V созыва; член политсовета партии «Нур Отан», лучший изобретатель РК; заслуженный деятель науки РК; лучший ректор Казахстана (2006); лауреат госпремии.
Замечательный папа. И удивительно, что у сына диплома только три. Маловата коллекция.
Кстати, Валихан Козыкеевич БИШИМБАЕВ - далеко не единственный авианосец, несущий на борту вундеркинда с вертикальным взлетом.
21 июня министром по инвестициям и развитию был назначен 41-летний Женис КАСЫМБЕК, отпрыск Махмуда КАСЫМБЕКОВА, 20 лет проработавшего начальником канцелярии президента.
На минувшей неделе 30-летний Павел КУЛАГИН, любимое чадо акима Акмолинской области Сергея КУЛАГИНА, назначен на должность госинспектора в администрации президента. А до этого чадо почти год акимствовало в столичном районе «Сарыарка».
Есть так называемый «закон трех С». Когда нечто происходит впервые – это Случайность. Когда повторяется дважды – Совпадение. А когда в третий раз – это уже Система.
Вы и сами, дорогой читатель, назовете мне еще десятки примеров, когда на детях высокопоставленных родителей природа не отдыхала, а пахала в поте лица, вознося их к вершинам аппаратной карьеры и/или благосостояния.
Вертикаль власти и горизонталь жизни
А трудовая биография Куандыка Бишимбаева – для чиновника-болашакера типичная. Классическая. Естественно, ни дня на производстве или в своем бизнесе (попробовал бы он так партнеров кинуть, как кинул экспертов). Правда, с февраля по октябрь 2005 года был вице-президентом АО «Корпорация «Ордабасы» и председателем совета директоров АО «Интеркомшина». Но реальные предприниматели не начинают с таких постов.
А так всё кабинет, кабинет. Советник министра, затем вице-премьера. Вице-министр. Завотделом АП. Помощник самого президента! Снова вице-министр. Зампред в «Самруке». Глава «Байтерека». И вот – министр национальной экономики. С мая, после демарша Досаева, неожиданно даже для елбасы подавшего в отставку.
В итоге Куандыка Валихановича и Ерболата Аксарбековича просто поменяли местами. Рокирнули, так сказать.
Галим Хусаинов пишет еще вот что: «И напоследок пару слов о стратегии. Это - закрытый документ, поэтому его содержания раскрыть не могу. Но я ее прочитал и понял, что она требует огромной доработки. Эту стратегию можно кратко назвать набором лозунгов».
А что вы хотели от министра (на секундочку – национальной экономики!), который видел только госслужбу – параллельный мир, к реальной жизни имеющий отношение весьма условное.
http://www.ratel.kz/raw/otkuda_u_ministra_bishimbaeva_tri_diploma
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: XФАКТОР от 01.01.2017 14:48:12Вот у меня один диплом, но когда его видят, пытаются предложить исполнительные должности высшего порядка. Но я же не зиц-председатель Фунт.
А что вы хотите! У нас персоны гораздо ниже рангом (уровня замов директора), после каждого отпуска по диплому привозят Даже не удивляюсь уже!
А что вы хотите! У нас персоны гораздо ниже рангом (уровня замов директора), после каждого отпуска по диплому привозят Даже не удивляюсь уже!
bozon house 01.01.2017 в 15:31:23 # 570311
Цитата: Денис222 от 01.01.2017 15:08:52Я - то жи!
Как будто это кого то удивит, что во власти есть честные трудяги? Лично Я ни одной морде не верю, начиная с самого первого, хотя кому какое дело до этого...
Как будто это кого то удивит, что во власти есть честные трудяги? Лично Я ни одной морде не верю, начиная с самого первого, хотя кому какое дело до этого...
Цитата: koshkoed от 01.01.2017 16:03:43
Справедливо лишь том случае, если учебные планы хотя бы частично совпадают.
Сомневаюсь, что учебные программы в Университете им. Дж. Вашингтона в столице США и Таразском государственном университете имени М. Х. Дулати имеют много общего...
Цитата: koshkoed от 01.01.2017 16:03:43
Я получал два диплома одновременно. Просто идет перезачет дисциплин по предметам одного и другого вуза. Досдаешь оставшиеся предметы и защита дипломов в каждом отдельном вузе. Ничего сложного.
Я получал два диплома одновременно. Просто идет перезачет дисциплин по предметам одного и другого вуза. Досдаешь оставшиеся предметы и защита дипломов в каждом отдельном вузе. Ничего сложного.
именно. многие так делают, в т.ч у меня есть такие знакомые. вопрос только зачем? для меня загадка.
Цитата: КЕДЫ от 01.01.2017 17:50:18
Повышают свои конкурентные преимущества на рынке "рабсилы", чтобы как можно меньше зависеть от конкретной работы и работодателя. Не встречал тех, кто в разных ВУЗах получал одинаковые специальности...
Цитата: Рамзес от 01.01.2017 18:20:29
Quote:
Лучше иметь синий диплом и красную морду, чем красный с синей...
Цитата: Ал от 01.01.2017 18:24:44
Quote:
Цитата: Рамзес от 01.01.2017 18:20:29
Quote:
Лучше иметь синий диплом и красную морду, чем красный с синей...
АЛ под..б засчитан.
Цитата: Рамзес от 01.01.2017 18:29:23
Ничего личного в древний прикол не вкладывал...
Цитата: КЕДЫ от 01.01.2017 18:34:38Вот , зачем тебе - это?
на развес
на развес
Цитата: Zoggyla от 01.01.2017 18:59:40
Цитата: КЕДЫ от 01.01.2017 18:34:38Вот , зачем тебе - это?
на развес
на развес
На кулинарном форуме задали вопрос: - нужно ли в тарталетки с черной икрой добавлять масло? Первый камент: Будьте вы прокляты!
Цитата: КЕДЫ от 01.01.2017 18:32:18
кто нибудь может сказать сколько в Шыме красная икра стоит?
кто нибудь может сказать сколько в Шыме красная икра стоит?
"У вас к-к-к-красная ик-к-кра есть?"
"Нет у нас красной икры! А о чёрной даже не заикайся!!"
Щьютка
Цитата: КЕДЫ от 01.01.2017 18:32:18
кто нибудь может сказать сколько в Шыме красная икра стоит?
кто нибудь может сказать сколько в Шыме красная икра стоит?
От 16000 тенге за килограмм, в зависимости от рода мамы этой икры