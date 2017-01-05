Немецкий министр посоветовал поучиться у Трампа вести Twitter

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danilov 05 Января 2017 в 12:22:26
"Дональд Трамп превратил Twitter в мощный инструмент во время предвыборной борьбы. Я бы всем порекомендовал внимательно присмотреться к тому, как он использует эту соцсеть", — цитирует руководителя канцелярии RND.
При этом политик отметил, что Трамп продолжил вести микроблог даже после выборов. "Когда Дональд Трамп пишет в Twitter, мы остаемся в курсе дела", — подчеркнул Альтмайер.
Ранее сообщалось, что республиканец в день инаугурации получит доступ к аккаунту президента США в Twitter, на который подписаны 13 миллионов человек. При этом на личный аккаунт Трампа подписаны более 18,6 миллиона человек.
РИА Новости
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