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Политика
Трампо-Твиттер за сегодня
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danilov 06 Января 2017 в 10:04:26
- Бессовестные СМИ любят утверждать, что я согласен с Ассанжем - неверно. Я просто повторил его слова, это для людей, чтобы они сами делали выводы. СМИ врут, чтобы выставить меня, как будто я против спецслужб, когда на самом деле я их фанат!
- Демократы, возглавляемые клоуном Чаком Шумером, знают насколько плоха ObamaCare (медицинская страхование Обамы), и в какой ж..пе из-за нее демократы. Вместо того, чтобы исправить это, они обвиняют других. Факт в том, что ObamaCare была ложью с самого начала. Пора Республиканцам и Демократам составить вместе план по защите здоровья, который будет работать на самом деле - гораздо дешевле и намного лучше!
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