Трампо-Твиттер за сегодня

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danilov 06 Января 2017 в 10:04:26
- Демократы, возглавляемые клоуном Чаком Шумером, знают насколько плоха ObamaCare (медицинская страхование Обамы), и в какой ж..пе из-за нее демократы. Вместо того, чтобы исправить это, они обвиняют других. Факт в том, что ObamaCare была ложью с самого начала. Пора Республиканцам и Демократам составить вместе план по защите здоровья, который будет работать на самом деле - гораздо дешевле и намного лучше!
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