Сагинтаев отчитал Касымова за ажиотаж из-за временной регистрации

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danilov 10 Января 2017 в 16:14:56
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Хитрая жопа 10.01.2017 в 16:45:20 # 572140
Цитата: KAN13 от 10.01.2017 16:41:21
Ситуация искусственно нагнеталась в сми , кому то это выгодно .
Ситуация искусственно нагнеталась в сми , кому то это выгодно .
СМИ нужны сенсации, интриги, расследования. Вот и ... поработали.
Ситуация искусственно нагнеталась в сми , кому то это выгодноПри чем тут нагнетание? Закон тупой, как выразился Сагинтаев :"Касается людей", то есть нас с вами. Это не Касымову и Сагинтаеву идти в ЦОН, и стоять пусть даже в небольшой очереди, это нам с вами платить деньги (пусть и небольшие). Нам с вами создают неудобства принятием тупого и бессмысленного закона, нас унижают , обязывая проходить регистрацию в своем государстве. В конце концов мне стыдно, что моя страна принимает ТАКИЕ законы! И поэтому мне совершенно неинтересно какую ахинею начнут нести власти в СМИ , пытаясь обосновать тупой закон. Признать, что закон никчемный и отменить его-вот единственное правильное решение.
Цитата: старик от 10.01.2017 16:59:46
Quote:
Quote:
Ситуация искусственно нагнеталась в сми , кому то это выгодноПри чем тут нагнетание? Закон тупой, как выразился Сагинтаев :"Касается людей", то есть нас с вами. Это не Касымову и Сагинтаеву идти в ЦОН, и стоять пусть даже в небольшой очереди, это нам с вами платить деньги (пусть и небольшие). Нам с вами создают неудобства принятием тупого и бессмысленного закона, нас унижают , обязывая проходить регистрацию в своем государстве. В конце концов мне стыдно, что моя страна принимает ТАКИЕ законы! И поэтому мне совершенно неинтересно какую ахинею начнут нести власти в СМИ , пытаясь обосновать тупой закон. Признать, что закон никчемный и отменить его-вот единственное правильное решение.
Полностью согласен. Они наверное думают, что экстремисты и террористы как попадают в Казахстан сразу становятся законопослушными. Все встают на учёт в ЦОНе .
Цена регистрации может и мала для одного человека, но в масштабе государства нормально выходит