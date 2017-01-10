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Политика
Сагинтаев отчитал Касымова за ажиотаж из-за временной регистрации
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danilov 10 Января 2017 в 16:14:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 10.01.2017 в 16:22:50   # 572130
ДА реально идиотизм! Такую панику создать на ровном месте!
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  KAN13 10.01.2017 в 16:41:21   # 572138
Ситуация искусственно нагнеталась в сми , кому то это выгодно .
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  Хитрая жопа 10.01.2017 в 16:45:20   # 572140
Цитата: KAN13 от 10.01.2017 16:41:21
Ситуация искусственно нагнеталась в сми , кому то это выгодно .

СМИ нужны сенсации, интриги, расследования. Вот и ... поработали.
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  jakoni 10.01.2017 в 16:50:20   # 572145
Опа дежавю, опять приняли и не разъяснили
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  старик 10.01.2017 в 16:59:46   # 572149
Quote:
Ситуация искусственно нагнеталась в сми , кому то это выгодно
При чем тут нагнетание? Закон тупой, как выразился Сагинтаев :"Касается людей", то есть нас с вами. Это не Касымову и Сагинтаеву идти в ЦОН, и стоять пусть даже в небольшой очереди, это нам с вами платить деньги (пусть и небольшие). Нам с вами создают неудобства принятием тупого и бессмысленного закона, нас унижают , обязывая проходить регистрацию в своем государстве. В конце концов мне стыдно, что моя страна принимает ТАКИЕ законы! И поэтому мне совершенно неинтересно какую ахинею начнут нести власти в СМИ , пытаясь обосновать тупой закон. Признать, что закон никчемный и отменить его-вот единственное правильное решение.
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  728 10.01.2017 в 17:17:46   # 572160
Цитата: старик от 10.01.2017 16:59:46
Quote:
Ситуация искусственно нагнеталась в сми , кому то это выгодно
При чем тут нагнетание? Закон тупой, как выразился Сагинтаев :"Касается людей", то есть нас с вами. Это не Касымову и Сагинтаеву идти в ЦОН, и стоять пусть даже в небольшой очереди, это нам с вами платить деньги (пусть и небольшие). Нам с вами создают неудобства принятием тупого и бессмысленного закона, нас унижают , обязывая проходить регистрацию в своем государстве. В конце концов мне стыдно, что моя страна принимает ТАКИЕ законы! И поэтому мне совершенно неинтересно какую ахинею начнут нести власти в СМИ , пытаясь обосновать тупой закон. Признать, что закон никчемный и отменить его-вот единственное правильное решение.

Полностью согласен. Они наверное думают, что экстремисты и террористы как попадают в Казахстан сразу становятся законопослушными. Все встают на учёт в ЦОНе .
Цена регистрации может и мала для одного человека, но в масштабе государства нормально выходит
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  decoder 10.01.2017 в 17:35:52   # 572166
Ничего не меняется... сначала делают, потом думают...
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  Bako 10.01.2017 в 18:07:55   # 572172
недавно видео было, про его (мининстра МВД) разъяснения... про регистрацию.
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  arhar 10.01.2017 в 19:26:55   # 572184
уверен, что бабки на экспо собирают, потому как там всё разворовали, что мосты на стройке падают, а исправлять решили опять за счёт народа. вот на штрафах и поднимут
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