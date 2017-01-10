Сагинтаев отчитал Касымова за ажиотаж из-за временной регистрации

Ситуация искусственно нагнеталась в сми , кому то это выгодно

Quote:При чем тут нагнетание? Закон тупой, как выразился Сагинтаев :"Касается людей", то есть нас с вами. Это не Касымову и Сагинтаеву идти в ЦОН, и стоять пусть даже в небольшой очереди, это нам с вами платить деньги (пусть и небольшие). Нам с вами создают неудобства принятием тупого и бессмысленного закона, нас унижают , обязывая проходить регистрацию в своем государстве. В конце концов мне стыдно, что моя страна принимает ТАКИЕ законы! И поэтому мне совершенно неинтересно какую ахинею начнут нести власти в СМИ , пытаясь обосновать тупой закон. Признать, что закон никчемный и отменить его-вот единственное правильное решение.