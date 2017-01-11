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Политика
Назарбаев поручил перераспределить полномочия между ветвями власти
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едридмадрид 11 Января 2017 в 19:29:01
Главой государства подписано распоряжение об образовании Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти

Рабочую группу возглавит Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан. В ее состав вошли представители Парламента, Правительства, Верховного Суда Республики Казахстан, иных государственных органов, а также представители юридической общественности и научно-экспертного сообщества.

http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/akorda_other_events/glavoi-gosudarstva-podpisano-rasporyazhenie-ob-obrazovanii-rabochei-gruppy-po-voprosam-pereraspredeleniya-polnomochii-mezhdu-vetvyami-gosuda
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zhonny 12.01.2017 в 01:34:10   # 572583
Давно ожидалось... готовят передачу власти
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