Первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Января 2017 в 14:06:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 12.01.2017 в 14:57:27 # 572805
фиг с винтом 12.01.2017 в 15:12:33 # 572813
bozon house 12.01.2017 в 15:15:08 # 572817
Цитата: фиг с винтом от 12.01.2017 15:12:33
"шеф шеф,это я,лаврик!! операция "трампнаш" провалился так же,как и "крымнаш"!! переходим на запасной вариант операции "сами мы сук...с усами" надо вытаскивать план "рюска мip" из ямы с гавном!!
"шеф шеф,это я,лаврик!! операция "трампнаш" провалился так же,как и "крымнаш"!! переходим на запасной вариант операции "сами мы сук...с усами" надо вытаскивать план "рюска мip" из ямы с гавном!!