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Политика
Первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа
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danilov 12 Января 2017 в 14:06:08
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  bozon house 12.01.2017 в 14:57:27   # 572805
Это кому-то интересно?
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  фиг с винтом 12.01.2017 в 15:12:33   # 572813
"шеф шеф,это я,лаврик!! операция "трампнаш" провалился так же,как и "крымнаш"!! переходим на запасной вариант операции "сами мы сук...с усами" надо вытаскивать план "рюска мip" из ямы с гавном!!
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  bozon house 12.01.2017 в 15:15:08   # 572817
Цитата: фиг с винтом от 12.01.2017 15:12:33
"шеф шеф,это я,лаврик!! операция "трампнаш" провалился так же,как и "крымнаш"!! переходим на запасной вариант операции "сами мы сук...с усами" надо вытаскивать план "рюска мip" из ямы с гавном!!
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  Marvel 12.01.2017 в 15:42:38   # 572841
А ведь внешне чем-то похож на Кеннеди)))
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