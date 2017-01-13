Новый глава ЕНПФ

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Гость 13 Января 2017 в 22:13:41
По информации из открытых источников, Нурбуби Наурызбаева родилась в 1963 году в Жамбылской области. В 1984 году окончила алма-атинский институт народного хозяйства по специальности "финансы и кредит". Обучалась и стажировалась в европейских банках.
В банковской сфере с 1984 года. Начинала главным экономистом центрального отделения Госбанка в Алма-Ате. В 1988 году стала заместителем начальника отдела, главным специалистом АБ "Казагропромбанк".
В 1994 году была назначена заместителем директора Департамента банковского надзора Национального Банка РК.
В 2003 году была назначена председателем правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана". Она покинула этот пост в октябре 2013 года, после разгоревшегося скандала вокруг распределения квартир среди некоторых руководителей организации. Тогда скандал вокруг распределения квартир прокомментировал и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он поручил "прекратить это безобразие", а позже назначил председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Куандыка Бишимбаева ответственным за возврат квартир руководством банка.
В феврале 2014 года стало известно, что представители руководства "Жилстройсбербанка" добровольно отказались от полученных ими и их родственниками на льготных условиях квартир, которые позже были распределены среди очередников.
В ноябре 2015 года Нурбуби Наурызбаеву назначили на должность руководителя Департамента внутреннего аудита Национального Банка. Комментируя назначение, глава Нацбанка РК Данияр Акишев пояснил, что Наурызбаева была освобождена от должности главы "Жилстройсбербанка", однако претензий со стороны правоохранительных органов к ней нет.
Нурбуби Наурызбаева, комментируя свое назначение в ЕНПФ, сообщила, что создает общественный совет, в состав которого позовет журналистов, экспертов, представителей вкладчиков и получателей пенсии, вкладчиков.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestno-novom-predsedatele-enpf-nurbubi-nauryizbaevoy-310012
Комментарии, по рейтингу, по дате
В 2003 году была назначена председателем правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана". Она покинула этот пост в октябре 2013 года, после разгоревшегося скандала вокруг распределения квартир среди некоторых руководителей организации. Тогда скандал вокруг распределения квартир прокомментировал и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он поручил "прекратить это безобразие", а позже назначил председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Куандыка Бишимбаева ответственным за возврат квартир руководством банка.
В феврале 2014 года стало известно, что представители руководства "Жилстройсбербанка" добровольно отказались от полученных ими и их родственниками на льготных условиях квартир, которые позже были распределены среди очередников.
Хрен редьки не слаще.
И здесь будет пенсионные накопления раздавать, родным и близким. В качестве инвеститций куда нибудь.
Южную корею сейчас в пример возьмите. Что там происходит в отношении корупции.
Пастафариан 13.01.2017 в 23:10:28 # 573312
Хрен редьки не слаще.В данном случяе наоборот но как в арифметике...
Цитата: tod777 от 13.01.2017 23:31:47
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Хрен редьки не слаще.В данном случяе наоборот но как в арифметике...
Говори открыто. перемена слогаемых сумму не меняет.
Я думаю что она справится лучше всех!Да нет, в нашем отечестве достаточно умных и ловких махинаторов.