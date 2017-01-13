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Политика
Новый глава ЕНПФ
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Гость 13 Января 2017 в 22:13:41
Сегодня в Едином накопительном пенсионном фонде назначили нового главу. Редакция Tengrinews.kz изучила информацию и публикации о 53-летней Нурбуби Наурызбаевой.



По информации из открытых источников, Нурбуби Наурызбаева родилась в 1963 году в Жамбылской области. В 1984 году окончила алма-атинский институт народного хозяйства по специальности "финансы и кредит". Обучалась и стажировалась в европейских банках.

В банковской сфере с 1984 года. Начинала главным экономистом центрального отделения Госбанка в Алма-Ате. В 1988 году стала заместителем начальника отдела, главным специалистом АБ "Казагропромбанк".

В 1994 году была назначена заместителем директора Департамента банковского надзора Национального Банка РК.

В 2003 году была назначена председателем правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана". Она покинула этот пост в октябре 2013 года, после разгоревшегося скандала вокруг распределения квартир среди некоторых руководителей организации. Тогда скандал вокруг распределения квартир прокомментировал и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он поручил "прекратить это безобразие", а позже назначил председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Куандыка Бишимбаева ответственным за возврат квартир руководством банка.

В феврале 2014 года стало известно, что представители руководства "Жилстройсбербанка" добровольно отказались от полученных ими и их родственниками на льготных условиях квартир, которые позже были распределены среди очередников.

В ноябре 2015 года Нурбуби Наурызбаеву назначили на должность руководителя Департамента внутреннего аудита Национального Банка. Комментируя назначение, глава Нацбанка РК Данияр Акишев пояснил, что Наурызбаева была освобождена от должности главы "Жилстройсбербанка", однако претензий со стороны правоохранительных органов к ней нет.

Нурбуби Наурызбаева, комментируя свое назначение в ЕНПФ, сообщила, что создает общественный совет, в состав которого позовет журналистов, экспертов, представителей вкладчиков и получателей пенсии, вкладчиков.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestno-novom-predsedatele-enpf-nurbubi-nauryizbaevoy-310012
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  bIP6bIC 13.01.2017 в 22:27:06   # 573302
Я думаю что она справится лучше всех!
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  Маке0912 13.01.2017 в 22:28:57   # 573303


В 2003 году была назначена председателем правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана". Она покинула этот пост в октябре 2013 года, после разгоревшегося скандала вокруг распределения квартир среди некоторых руководителей организации. Тогда скандал вокруг распределения квартир прокомментировал и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он поручил "прекратить это безобразие", а позже назначил председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Куандыка Бишимбаева ответственным за возврат квартир руководством банка.

В феврале 2014 года стало известно, что представители руководства "Жилстройсбербанка" добровольно отказались от полученных ими и их родственниками на льготных условиях квартир, которые позже были распределены среди очередников.

Хрен редьки не слаще.
И здесь будет пенсионные накопления раздавать, родным и близким. В качестве инвеститций куда нибудь.
Южную корею сейчас в пример возьмите. Что там происходит в отношении корупции.

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  TATARIN7 13.01.2017 в 22:30:58   # 573304
Не верю ей, гнетут невольные сомнения вовремя сваливает настораживает
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  Пастафариан 13.01.2017 в 23:10:28   # 573312
- заживем
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  tod777 13.01.2017 в 23:31:47   # 573313
Quote:
Хрен редьки не слаще.
В данном случяе наоборот но как в арифметике...
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  Маке0912 13.01.2017 в 23:46:07   # 573317
Цитата: tod777 от 13.01.2017 23:31:47
Quote:
Хрен редьки не слаще.
В данном случяе наоборот но как в арифметике...


Говори открыто. перемена слогаемых сумму не меняет.
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  ravik 13.01.2017 в 23:46:34   # 573318
Она знает куда деть наши денюжки.Например Приумножет в других банках на депозитах.можно купить золото в швейцарских банках.нефть купить или на биржах в рулетку сыграть.или в букмекерской конторе на бой какой нибудь поставить......раздайте лучше эти деньги обратно людям..
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  старик 13.01.2017 в 23:58:13   # 573321
Quote:
Я думаю что она справится лучше всех!
Да нет, в нашем отечестве достаточно умных и ловких махинаторов.
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  decoder 14.01.2017 в 00:33:50   # 573322
Как говорится, СЛЕДУЮЩИЙ,,,,
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  Dior 14.01.2017 в 02:00:01   # 573333
Познакомьтесь - новый ...
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