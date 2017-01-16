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Политика
Из интервью Пескова
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danilov 16 Января 2017 в 15:01:45
Песков: Сайт Кремля хакеры атакуют тысячи раз в день, но мы не говорим - это заказано Обамой. Вы тогда подумали бы "Эти русские сумасшедшие"
Песков о встрече Трампа и Путина: Чем раньше она состоится, тем лучше. Сейчас надо сесть друг напротив друга и проговорить все необходимое
Песков: В США когда-то ловили коммунистов. Сейчас позорно сочувствовать России. Вы даже говорите: давайте не пить водку. Это же безумие!
- У российских спецслужб есть что-то на Трампа? Песков: Досье я не видел. Трамп бизнесмен, а бизнесменами и туристами разведка не занимается
- Как одним словом назвать отношения с США? Песков: Больные! Считаем дни до момента, когда услышим трезвые голоса из Вашингтона
- Обама слабак? Песков: - Нет права описывать Обаму. Он продолжает приносить вред и подвергать опасности наши двусторонние отношения
Песков: Тиллерсон и Лавров будут прекрасной парой!
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  старик 16.01.2017 в 15:07:51   # 573652
Россия не забывает дипломатический этикет, в отличие бешеной команды опущенного обамки.
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  едридмадрид 16.01.2017 в 15:11:00   # 573653
Цитата: старик от 16.01.2017 15:07:51
Россия не забывает дипломатический этикет, в отличие бешеной команды опущенного обамки.


не тупи ( маразм в действии) старик
сейчас Трампанаш придет и всех спасет ,
ключи и коды от российских подъездов у Обамы уже забрал , осталось дороги в России доделать , да и Дураков поменять ( как там в истории - две БЕДЫ на Руси )))
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  charg 16.01.2017 в 15:30:05   # 573666
[quote name=едридмадрид
не тупи ( маразм в действии) старик
сейчас Трампанаш придет и всех спасет ,
ключи и коды от российских подъездов у Обамы уже забрал , осталось дороги в России доделать , да и Дураков поменять ( как там в истории - две БЕДЫ на Руси )))[/quote]
уже три-добавились всепропальщикипутинслильщики
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