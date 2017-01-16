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Политика
Депутат Жамалов о смерти человека в ЦОНе
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danilov 16 Января 2017 в 17:10:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ix 16.01.2017 в 17:16:24   # 573713
А кое-кому в очереди умереть не грозит. Если только от переедания...
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  arhar 16.01.2017 в 17:17:55   # 573714
выгнать их из тёплых кабинетов, отобрать наворованные машины, дома, деньги, заставить работать на тяжелом производстве, и смотреть кто из них когда сдохнет, и потом пробовать провести причинно-следственную связь...
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  tod777 16.01.2017 в 17:19:49   # 573715
Ну умер....я ж ни причём...
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