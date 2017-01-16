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Депутат Жамалов о смерти человека в ЦОНе
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danilov 16 Января 2017 в 17:10:27
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ix
16.01.2017 в 17:16:24
# 573713
А кое-кому в очереди умереть не грозит. Если только от переедания...
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arhar
16.01.2017 в 17:17:55
# 573714
выгнать их из тёплых кабинетов, отобрать наворованные машины, дома, деньги, заставить работать на тяжелом производстве, и смотреть кто из них когда сдохнет, и потом пробовать провести причинно-следственную связь...
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tod777
16.01.2017 в 17:19:49
# 573715
Ну умер....я ж ни
причём...
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