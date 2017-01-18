Нужно быть честным, тогда все получится - новый министр нацэкономики

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danilov 18 Января 2017 в 16:19:32
Новый министр на вопрос журналистов о том, рад ли он своему назначению главой МНЭ РК, ответил положительно. Он также прокомментировал мнение, что молодые министры не справляются с работой.
"Я, во-первых, себя бы к молодым не отнес. Хотя, знаете, Всемирная организация здравоохранения расширила границы молодости чуть ли не до 50 лет, поэтому у нас весь кабинет министров будет считаться молодым, если так исходить", - сказал Сулейменов в кулуарах Мажилиса.
Министр рассказал о своем опыте работы. "На мой взгляд, специалиста стандартного, который вышел в 22 года и которому, как мне сейчас, будет 39 - имеет определенный 17-летний опыт работы, его уже трудно назвать молодым. Все зависит от личности. С одной стороны, есть и опыт, и креативность идей. Те министры, которые примерно этого возраста - они росли, воспитывались и мужали уже в условиях независимого Казахстана - у них видение сугубо казахстанское. Может быть, нам некоторые вопросы легче даются с точки зрения современного восприятия", - добавил он.
Также журналисты поинтересовались, не настораживает ли нового министра факт, что двое предыдущих глав ведомства покинули пост со скандалами.
"Очень сложный персональный вопрос. Я считаю, что не так важно, кто был до тебя. Нужно работать самому хорошо, ответственно, выполнять поручения, которые есть от руководства, быть честным по отношению к сотрудникам, обществу, гражданам и тогда все получится", - заключил глава МНЭ РК.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nujno-chestnyim-vse-poluchitsya-novyiy-ministr-natsekonomiki-310312/
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 18.01.2017 в 16:27:52 # 574463
Министр рассказал о своем опыте работы. "На мой взгляд, специалиста стандартного, который вышел в 22 года и которому, как мне сейчас, будет 39...
Откуда вышел?
Цитата: Mikado от 18.01.2017 16:34:28
Quote:
Откуда вышел?
Quote:
Министр рассказал о своем опыте работы. "На мой взгляд, специалиста стандартного, который вышел в 22 года и которому, как мне сейчас, будет 39...
Откуда вышел?
Надеюсь не от туда, куда через пару лет зайдёт.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Павлодарский Государственный Университет (2000)
Менеджмент
Мэрилендский университет по специальности магистр делового администрирования по программе «Болашак» (2002)
Магистр бизнеса со специализацией «Финансы»
Сертификация в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании
Трудовой стаж:
Трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» города Алматы, работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;
Вице-Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (03.2009-03.2010);
Вице-Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (19.03.2010-02.2012);
Член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике (01.02.2012-28.12.2016);
Министр национальной экономики Республики Казахстан (с 28.12.2016)
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Работа не пыльная была, давненько я не видел биографий в которых трудовой стаж начинается с "разнорабочий", или "учитель начальных классов", или "фельдшер"... главный консультант в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» - директор Департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (за год прошел) - Вице-Министр экономики и бюджетного планирования... время покажет?
Ну, как? А Нурсултан Абишевич? Вроде, был сталеваром
"С волками жить по волчьи выть ", а иначе - в расход .
Ap6ubergenov 18.01.2017 в 19:56:07 # 574541
Ap6ubergenov 18.01.2017 в 20:02:42 # 574545
Пастафариан 18.01.2017 в 22:07:49 # 574588
и ррраз! Правила игры меняются. Кто не угоден, тот редиска.