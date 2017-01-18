Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Нужно быть честным, тогда все получится - новый министр нацэкономики
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Января 2017 в 16:19:32
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов прокомментировал свое назначение, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Новый министр на вопрос журналистов о том, рад ли он своему назначению главой МНЭ РК, ответил положительно. Он также прокомментировал мнение, что молодые министры не справляются с работой.

"Я, во-первых, себя бы к молодым не отнес. Хотя, знаете, Всемирная организация здравоохранения расширила границы молодости чуть ли не до 50 лет, поэтому у нас весь кабинет министров будет считаться молодым, если так исходить", - сказал Сулейменов в кулуарах Мажилиса.

Министр рассказал о своем опыте работы. "На мой взгляд, специалиста стандартного, который вышел в 22 года и которому, как мне сейчас, будет 39 - имеет определенный 17-летний опыт работы, его уже трудно назвать молодым. Все зависит от личности. С одной стороны, есть и опыт, и креативность идей. Те министры, которые примерно этого возраста - они росли, воспитывались и мужали уже в условиях независимого Казахстана - у них видение сугубо казахстанское. Может быть, нам некоторые вопросы легче даются с точки зрения современного восприятия", - добавил он.

Также журналисты поинтересовались, не настораживает ли нового министра факт, что двое предыдущих глав ведомства покинули пост со скандалами.

"Очень сложный персональный вопрос. Я считаю, что не так важно, кто был до тебя. Нужно работать самому хорошо, ответственно, выполнять поручения, которые есть от руководства, быть честным по отношению к сотрудникам, обществу, гражданам и тогда все получится", - заключил глава МНЭ РК.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nujno-chestnyim-vse-poluchitsya-novyiy-ministr-natsekonomiki-310312/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лялька 18.01.2017 в 16:23:15   # 574461
Мне кажется, что подобные вопрос- ответы должны быть с использованием детектора лжи....
поощрить (1) | покарать
  ямиеом 18.01.2017 в 16:23:31   # 574462
поощрить | покарать
  bozon house 18.01.2017 в 16:27:52   # 574463
Какие-то противоречивые ощущения.
поощрить (1) | покарать
  Mikado 18.01.2017 в 16:34:28   # 574468
Quote:
Министр рассказал о своем опыте работы. "На мой взгляд, специалиста стандартного, который вышел в 22 года и которому, как мне сейчас, будет 39...


Откуда вышел?
поощрить (4) | покарать
  Manitu 18.01.2017 в 16:36:40   # 574471
Цитата: Mikado от 18.01.2017 16:34:28
Quote:
Министр рассказал о своем опыте работы. "На мой взгляд, специалиста стандартного, который вышел в 22 года и которому, как мне сейчас, будет 39...


Откуда вышел?

Надеюсь не от туда, куда через пару лет зайдёт.
поощрить (6) | покарать
  GoodZone 18.01.2017 в 16:52:39   # 574478
Очередной болашаковец:

Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Павлодарский Государственный Университет (2000)
Менеджмент
Мэрилендский университет по специальности магистр делового администрирования по программе «Болашак» (2002)
Магистр бизнеса со специализацией «Финансы»
Сертификация в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании
Трудовой стаж:
Трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» города Алматы, работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;
Вице-Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (03.2009-03.2010);
Вице-Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (19.03.2010-02.2012);
Член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике (01.02.2012-28.12.2016);
Министр национальной экономики Республики Казахстан (с 28.12.2016)
--------------

Работа не пыльная была, давненько я не видел биографий в которых трудовой стаж начинается с "разнорабочий", или "учитель начальных классов", или "фельдшер"... главный консультант в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» - директор Департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (за год прошел) - Вице-Министр экономики и бюджетного планирования... время покажет?
поощрить (6) | покарать
  старик 18.01.2017 в 16:57:06   # 574483
Ну-ну.
поощрить (2) | покарать
  Skype 18.01.2017 в 18:01:48   # 574501
О сколько их упало в эту бездну

поощрить (1) | покарать
  Софруджу 18.01.2017 в 18:05:56   # 574503
давненько я не видел биографий в которых трудовой стаж начинается с "разнорабочий"
Ну, как? А Нурсултан Абишевич? Вроде, был сталеваром
поощрить | покарать
  KAN13 18.01.2017 в 19:39:18   # 574533

"С волками жить по волчьи выть ", а иначе - в расход .
поощрить (1) | покарать
  Ap6ubergenov 18.01.2017 в 19:56:07   # 574541
"Расходный материал"
поощрить | покарать
  Шекспир 18.01.2017 в 20:01:00   # 574544
Ахахахаха) заголовок прям жесть правда про казахстанское правительство)))
поощрить | покарать
  Ap6ubergenov 18.01.2017 в 20:02:42   # 574545
Став министром, пообещал выучить казахский язык за пол года...бля, че он делал 39 лет?
поощрить (1) | покарать
  TATARIN7 18.01.2017 в 20:39:15   # 574551
Главное чтоб специалист своего дела был,но опять есть сомнения и их почему то сука практически не развеять, а вообще очень настораживает частые кадровые перестановки в правительстве
поощрить (1) | покарать
  Skype 18.01.2017 в 21:34:33   # 574577
Однако жопу сильно рвет, за интерес иль за народ?
поощрить | покарать
  Пастафариан 18.01.2017 в 22:07:49   # 574588
Лужок. Коровки. И пастушок... такой молоденький-молоденький!
поощрить | покарать
  walker 18.01.2017 в 22:20:26   # 574590
В-общем то все были более-менее честные. Играли по установленным правилам, не безобразничали особо.
и ррраз! Правила игры меняются. Кто не угоден, тот редиска.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь