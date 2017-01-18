Адвокат: Сноуден сможет получить гражданство России в ближайшие годы

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danilov 19 Января 2017 в 09:53:02
«В ближайшее время он сможет ставить вопрос о получении гражданства в России, но исключительно он сам будет принимать решение об этом», — сказал он.
Адвокат подчеркнул, что согласно законодательству России, для получения гражданства соискателю необходимо официально прожить на территории страны не менее пяти лет с момента получения вида на жительство.
Также отмечается, что вид на жительство в России экс-сотруднику ЦРУ был продлен до 2020 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает планов Эдварда Сноудена на будущее.
https://www.gazeta.ru/tech/news/2017/01/18/n_9576143.shtml
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