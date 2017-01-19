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Политика
Депутат предложил вместо "Дом-2" кулинарные шоу
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danilov 19 Января 2017 в 11:05:15
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Виталий Милонов вновь выступил с предложением ликвидировать на российском телевидении передачу "Дом-2" и другие подобные телешоу. Об этом он заявил в ходе дискуссии, развернувшейся при рассмотрении законопроекта об увеличении вдвое срока для примирения подавших на развод супругов.

"У нас институт брака десакрализован абсолютно шоу типа "Дом-2", развратными передачами, где они, как кролики, живут. Мы должны сейчас ликвидировать эти шоу, семья - это священный союз, данный самим господом", - заявил парламентарий.
По его словам, "государство обязано предпринять все усилия ради сохранения семьи".

Вместо проекта депутат предложил транслировать «кулинарные телешоу или как правильно мастерить что-то из дерева, какое-нибудь плотницкое шоу».

http://tass.ru/obschestvo/3950749
Комментарии, по рейтингу, по дате
  AWP 19.01.2017 в 11:34:44   # 574714
Поддерживаю его. Пусть сделают платным просмотр этих всяких тупых телешоу. Захотел смотреть ху*ню, плати. И чтоб было не дешево. Чтоб деньги шли в казну, а не в карман.
Тогда будет всем хорошо.
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  jumanjiqz 19.01.2017 в 14:22:53   # 574772
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  matvei 19.01.2017 в 14:38:05   # 574777
эту ересь еще кто то смотрит?
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