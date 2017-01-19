Депутат предложил вместо "Дом-2" кулинарные шоу

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danilov 19 Января 2017 в 11:05:15
"У нас институт брака десакрализован абсолютно шоу типа "Дом-2", развратными передачами, где они, как кролики, живут. Мы должны сейчас ликвидировать эти шоу, семья - это священный союз, данный самим господом", - заявил парламентарий.
По его словам, "государство обязано предпринять все усилия ради сохранения семьи".
Вместо проекта депутат предложил транслировать «кулинарные телешоу или как правильно мастерить что-то из дерева, какое-нибудь плотницкое шоу».
http://tass.ru/obschestvo/3950749
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Тогда будет всем хорошо.