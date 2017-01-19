Главный по ЦОНам освобожден от должности

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едридмадрид 19 Января 2017 в 12:35:24
«Сегодня, 18 января, председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия. Совет директоров Государственной корпорации принял отставку Еренчинова Данияра Кагазбековича», — указывается в распространенной информации.
Отметим, Государственная корпорация «Правительство для граждан» интегрирует все центры обслуживания населения (ЦОНы) в единую систему.
Данияр Кагазбекович Еренчинов родился 29 ноября 1971 года.
В 1994 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности «инженер-менеджер»; в 2008 году — Гуманитарный университет имени Д.А. Кунаева поспециальности «юрист». Кандидат технических наук, тема диссертации: «Технология и оборудование для финишной обработки пробок шаровых кранов обкатыванием» (2008).
С 1994 по 1999 годы — начальник отдела сбыта, начальник управления делами филиалов, директор ТОО «Казсельмаш»; заместитель начальника, начальник управления № 1 РГП «Резерв».
С 2000 по 2001 годы — член правления ОАО «Астана-Финанс»;
С 2001 по 2005 годы — управляющий директор ОАО «Сеймар»;
С 2005 по 2007 годы — генеральный директор, Председатель правления акционерного общества «Компания «Казовощпром»;
С 2007 по 2012 годы — президент акционерного общества «ДАСУ», председатель правления группы компаний «Омега-Инвест»;
С 2012 по 2014 годы — председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (с 29.10.2013 — Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан);
С 2014 по 2017 годы — председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
https://kapital.kz/naznacheniya/56826/glava-pravitelstva-dlya-grazhdan-osvobozhden-ot-dolzhnosti.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хитрая жопа 19.01.2017 в 14:05:35 # 574762
едридмадрид 19.01.2017 в 14:18:32 # 574769
Цитата: jumanjiqz от 19.01.2017 14:16:20
Как всегда, нашли крайнего! Не хорошая нынче тенденция как общественное давление, на них влияет. Если так будет продолжатся, скоро на такие должности никто не захочет работать!
Как всегда, нашли крайнего! Не хорошая нынче тенденция как общественное давление, на них влияет. Если так будет продолжатся, скоро на такие должности никто не захочет работать!
давление ЛИ ?
реально народ умирает в ЦОНах ,
две смерти ( а сколько нервов у населения испорчено , это же скрытые инфаркты ) - такова цена ,чтоб чинуша покинул своё кресло ( просто так с таких должностей сами не уходят )
тема диссертации:
«Технология и оборудование для финишной обработки пробок шаровых кранов обкатыванием»
«Технология и оборудование для финишной обработки пробок шаровых кранов обкатыванием»
Это он диссертацию свою "по обкатыванию шариков" писал, будучи "членом", "управляющим", "генеральным", "председателем" и "президентом"!?
Что-то мелковата диссертация для такого высокопоставленного слесаря-сантехника!