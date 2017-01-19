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Политика
Главный по ЦОНам освобожден от должности
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едридмадрид 19 Января 2017 в 12:35:24
Председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов освобожден от должности, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию.

«Сегодня, 18 января, председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия. Совет директоров Государственной корпорации принял отставку Еренчинова Данияра Кагазбековича», — указывается в распространенной информации.
Отметим, Государственная корпорация «Правительство для граждан» интегрирует все центры обслуживания населения (ЦОНы) в единую систему.
Данияр Кагазбекович Еренчинов родился 29 ноября 1971 года.

В 1994 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности «инженер-менеджер»; в 2008 году — Гуманитарный университет имени Д.А. Кунаева поспециальности «юрист». Кандидат технических наук, тема диссертации: «Технология и оборудование для финишной обработки пробок шаровых кранов обкатыванием» (2008).
С 1994 по 1999 годы — начальник отдела сбыта, начальник управления делами филиалов, директор ТОО «Казсельмаш»; заместитель начальника, начальник управления № 1 РГП «Резерв».
С 2000 по 2001 годы — член правления ОАО «Астана-Финанс»;
С 2001 по 2005 годы — управляющий директор ОАО «Сеймар»;
С 2005 по 2007 годы — генеральный директор, Председатель правления акционерного общества «Компания «Казовощпром»;
С 2007 по 2012 годы — президент акционерного общества «ДАСУ», председатель правления группы компаний «Омега-Инвест»;
С 2012 по 2014 годы — председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (с 29.10.2013 — Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан);
С 2014 по 2017 годы — председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

https://kapital.kz/naznacheniya/56826/glava-pravitelstva-dlya-grazhdan-osvobozhden-ot-dolzhnosti.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Хитрая жопа 19.01.2017 в 14:05:35   # 574762
Почуял неладное?
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  ЛиКа 19.01.2017 в 14:08:12   # 574764
только разношерстные руководящие посты за всю трудовую деятельность, эффективные управленцы и нормальные руководители должны с низов подниматься, тогда будут понимать кем и чем руководят.
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  jumanjiqz 19.01.2017 в 14:16:20   # 574767
Как всегда, нашли крайнего! Не хорошая нынче тенденция как общественное давление, на них влияет. Если так будет продолжатся, скоро на такие должности никто не захочет работать!
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  едридмадрид 19.01.2017 в 14:18:32   # 574769
Цитата: jumanjiqz от 19.01.2017 14:16:20
Как всегда, нашли крайнего! Не хорошая нынче тенденция как общественное давление, на них влияет. Если так будет продолжатся, скоро на такие должности никто не захочет работать!


давление ЛИ ?

реально народ умирает в ЦОНах ,

две смерти ( а сколько нервов у населения испорчено , это же скрытые инфаркты ) - такова цена ,чтоб чинуша покинул своё кресло ( просто так с таких должностей сами не уходят )
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  Alexy 19.01.2017 в 14:47:52   # 574779
Quote:
тема диссертации:
«Технология и оборудование для финишной обработки пробок шаровых кранов обкатыванием»


Это он диссертацию свою "по обкатыванию шариков" писал, будучи "членом", "управляющим", "генеральным", "председателем" и "президентом"!?
Что-то мелковата диссертация для такого высокопоставленного слесаря-сантехника!
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