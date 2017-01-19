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Российские умельцы отчеканили Трампу «подарок» к инаугурации
vladtr 19 Января 2017 в 16:22:59
В городе Златоуст Челябинской области выпустили серию коллекционных монет из драгоценных металлов с изображением нового президента США Дональда Трампа, церемония инаугурации которого пройдёт 20 января. Первую монету весом около килограмма златоустские умельцы хотят подарить лично Трампу при помощи российских дипломатов и партнёров в США, передаёт NTD.
про сахар " тульский сахар " - ещё рассказать можно,
и в подарок выслать с портретом Трампа , на юбилейной упаковке