Про Трампа

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danilov 21 Января 2017 в 12:54:30
Билл Клинтон оценивает Иванку Трамп
Оценил флаг
Бунтуют
Спасибо
Реакция сторонника Трампа на протесты
Освещение протестов в СМИ
Салют, некоторые что то увидели
"United States of Russia"
Символичный галстук у сотрудника службы безопасности на инаугурации
Русская женщина Лена, соседка Трампа
Есть такая передача 60 минут. Показали в ней ролик о женщине, соседке Трампа. Оказывается, в Трамп Тауре, Трамп живет на 65,66,67 этажах. А на 63 - м живет русская женщина Лена. Так вот, Лена оказывается из Крыма, живет там 12 лет и прекрасно знает Трампа. Ну в общем эта Лена сегодня встретила Трампа в лифте. А несколько дней назад Лена встретила Ле-Пен в лифте, а еще она постоянно в лифте встречает всяких людей едущих к Трампу - вот Кисинджера недавно встретила. В общем у нее с Трампом и с его женой отличный контакт, с сыном его в тренажерный зал ходит. Трамп очень хороший человек, не таким как его показывают по ТВ.
Чем занимается Лена и как она приобрела апартаменты в Трамп Тауре на Манхетенне в несколько лямов баксов не сказали. Но в студии был поляк, который спросил - "Лена, а какое у вас звание?"
45-я минута:
Плакат в окне военторга Минобороны России расположенного напротив американского посольства в Москве.
Джордж буш в своём репертуаре...