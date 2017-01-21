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Политика
Про Трампа
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danilov 21 Января 2017 в 12:54:30
Братья Ноланы что-то подозревали



Билл Клинтон оценивает Иванку Трамп



Оценил флаг


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Бунтуют



Спасибо



Реакция сторонника Трампа на протесты



Освещение протестов в СМИ



Салют, некоторые что то увидели

"United States of Russia"



Символичный галстук у сотрудника службы безопасности на инаугурации



Русская женщина Лена, соседка Трампа

Есть такая передача 60 минут. Показали в ней ролик о женщине, соседке Трампа. Оказывается, в Трамп Тауре, Трамп живет на 65,66,67 этажах. А на 63 - м живет русская женщина Лена. Так вот, Лена оказывается из Крыма, живет там 12 лет и прекрасно знает Трампа. Ну в общем эта Лена сегодня встретила Трампа в лифте. А несколько дней назад Лена встретила Ле-Пен в лифте, а еще она постоянно в лифте встречает всяких людей едущих к Трампу - вот Кисинджера недавно встретила. В общем у нее с Трампом и с его женой отличный контакт, с сыном его в тренажерный зал ходит. Трамп очень хороший человек, не таким как его показывают по ТВ.

Чем занимается Лена и как она приобрела апартаменты в Трамп Тауре на Манхетенне в несколько лямов баксов не сказали. Но в студии был поляк, который спросил - "Лена, а какое у вас звание?"

45-я минута:



Плакат в окне военторга Минобороны России расположенного напротив американского посольства в Москве.



Джордж буш в своём репертуаре...

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  KAN13 21.01.2017 в 13:41:44   # 575233

На манеже все рожи те же . .
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