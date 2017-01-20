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Политика
Сын Талгата Ермегияева принял участие в церемонии инаугурации Трампа
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Гость 21 Января 2017 в 14:10:33
Казыбек Ермегияев, сын осужденного за хищения экс-главы нацкомпании «Астана «ЭКСПО-2017» Талгата Ермегияева, принял участие в церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа. Он стал первым казахом, поучаствовавшим в этом мероприятии.



КАЗЫБЕК ЕРМЕГИЯЕВ. ФОТО .INSTAGRAM.COM / KAZYBEK_

Фотографию парада разместил на своей странице сам Казыбек, который является кадетом Военной Академии США.

Он стал одним из четырех кадетов, охранявших флаги США и штата Индианы на бальной церемонии вице-президента Майкла Пенса.

Это событие отметила на своей странице телеведущая Айгуль Мукей, которая поздравила Казыбека.

«Вчера на инаугурации президента США в торжественном параде принял участие гражданин Республики Казахстан Казыбек Ермегияев – достойный сын своей семьи и Нашей страны. Казыбек – студент военной Академии США и он, как настоящий казахский джигит-кавалерист, все свое время он проводит на коне», – написала Мукей.

Телеведущая пояснила, что Казыбек – единственный казах, который принял участие в параде как лучший студент за успехи в учебе, спорте, общественной жизни.

«Так держать, Казыбек, мы любим тебя, гордимся и мы всегда с тобой. Хочу, чтобы мой сын Асанали был похож на тебя и твоих братьев», – добавила она.

Казыбек поступил в военную академию три года назад, когда получил известие о гранте, пишет Newtimes.kz.

Позднее он вошел в элитную группу кадетов Color Guard, состоящую всего из 15 человек. За успехи и спортивные достижения он был принят в элитный кавалерийский отряд со 120-летней историей Black Horse Troop.
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