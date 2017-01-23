В Астане стартуют переговоры по урегулированию сирийского кризиса

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danilov 23 Января 2017 в 10:46:00
Как сообщала ранее пресс-служба министерства иностранных дел РК, переговоры будут проходить за «закрытыми дверями». Астана была выбрана для проведения переговоров в качестве нейтральной для всех сторон территории, отмечает МИД.
По данным внешнеполитического ведомства, переговоры начнутся в 13.00, а завершатся, предположительно, в час дня вторника.
В переговорах по Сирии в Астане принимают участие семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, страны-гаранты перемирия Россия, Турция и Иран, спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура и посол США в Астане Джордж Крол в качестве наблюдателя.
Накануне вечером министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с главой делегации сирийского правительства, постоянным представителем Сирийской Арабской Республики в ООН Башаром Аль-Джафари. Также состоялась встреча с руководством делегации сирийской оппозиции.
Руководители двух делегаций поблагодарили руководство и народ Казахстана за содействие процессу мирного урегулирования вооруженного противостояния в Сирии.
http://ratel.kz/kaz/segodnja_v_astane_startujut_peregov ory_po_uregulirovaniju_sirijskogo_k rizisa
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это очень хорошо. Мир должен быть со временем.
Вся мировая общественность следит за этим.
А за чей счёт затраты ?
Прошу объяснить. Или опять всё для имиджа страны.
Как всегда всё для иностранцев. Но за наш счёт ?