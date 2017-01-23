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Политика
В Астане стартуют переговоры по урегулированию сирийского кризиса
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danilov 23 Января 2017 в 10:46:00
В Астане в понедельник стартуют переговоры по урегулированию сирийского кризиса, пишет КазТАГ.

Как сообщала ранее пресс-служба министерства иностранных дел РК, переговоры будут проходить за «закрытыми дверями». Астана была выбрана для проведения переговоров в качестве нейтральной для всех сторон территории, отмечает МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, переговоры начнутся в 13.00, а завершатся, предположительно, в час дня вторника.

В переговорах по Сирии в Астане принимают участие семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, страны-гаранты перемирия Россия, Турция и Иран, спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура и посол США в Астане Джордж Крол в качестве наблюдателя.

Накануне вечером министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с главой делегации сирийского правительства, постоянным представителем Сирийской Арабской Республики в ООН Башаром Аль-Джафари. Также состоялась встреча с руководством делегации сирийской оппозиции.

Руководители двух делегаций поблагодарили руководство и народ Казахстана за содействие процессу мирного урегулирования вооруженного противостояния в Сирии.

http://ratel.kz/kaz/segodnja_v_astane_startujut_peregov ory_po_uregulirovaniju_sirijskogo_k rizisa
Комментарии, по рейтингу, по дате
  EPon 23.01.2017 в 11:36:46   # 575439
Не ужели и после этого Нобелевка не светит?
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  Маке0912 23.01.2017 в 14:26:28   # 575478
Наша страна выступила посредников в этой войне.
Это очень хорошо. Мир должен быть со временем.
Вся мировая общественность следит за этим.
А за чей счёт затраты ?
Прошу объяснить. Или опять всё для имиджа страны.
Как всегда всё для иностранцев. Но за наш счёт ?
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  Profi 23.01.2017 в 15:02:48   # 575483
лучше бы страной занялись
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