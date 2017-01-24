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Политика
Оппозиция Сирии отказалась подписывать итоговое коммюнике встречи в Астане
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едридмадрид 24 Января 2017 в 16:41:46
АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Делегация оппозиции Сирии на переговорах в Астане не будет подписывать итоговое коммюнике стран-гарантов перемирия.
Об этом заявил выступающий официальным представителем делегации оппозиции на переговорах Яхья аль-Ариди.

"Подписания не будет, - сказал он. - Страны-гаранты - Россия, Турция и, возможно, Иран - просто распространят документ".

По информации источника ТАСС в сирийской делегации, подписание коммюнике представителями правительства Сирии также не планируется. "Это документ, над которым работают страны-гаранты, чтобы затем представить его другим участникам переговоров", - добавил он.

Яхья аль-Ариди также сообщил журналистам, что делегация сирийской оппозиции выразила скептицизм относительно успеха переговоров о перемирии в Сирии.

"Складывается ощущение, что страны-гаранты (перемирия) больше думают о своих интересах, чем о сирийском народе, - сказал он. - Мы хотим сохранить перемирие, но для этого другие стороны должны думать, прежде всего, о народе Сирии".

При этом спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил, что стороны близки к согласованию итогового документа по встрече в Астане. "Мы недалеко от итоговой декларации, проделано много работы. Если будет принят такой вариант документа, который мы видим, это вселяет оптимизм", - сказал он

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3966181

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 24.01.2017 в 16:50:04   # 575836
Кто-то ожидал другого? Пауза выдержана. Общая картина "нового" мирового порядка примерно ясна.
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  Manitu 24.01.2017 в 16:55:02   # 575839
Что-то типа Минск-2 я и ожидал. Там подписали и не сделали. А тут даже подписывать не стали. Прав был Крылов "Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт."
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  Кино 24.01.2017 в 16:55:33   # 575840
Условия не устроили, вот и не подписали...
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