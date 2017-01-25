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Политика
Обращение президента Республики Казахстан
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danilov 25 Января 2017 в 22:24:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 25.01.2017 в 22:35:28   # 576055
всё будет хорошо...
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  walker 25.01.2017 в 22:35:31   # 576056
Прогресс!
Very nice!
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  Викторовна 25.01.2017 в 22:48:54   # 576063
Мудрый человек.
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  arhar 25.01.2017 в 23:44:29   # 576084
кто нить слушал? чё грит-то? про поезд на вокзале астаны? или про рухнувший мост?
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  Directrix 26.01.2017 в 00:23:13   # 576095
Цитата: arhar от 25.01.2017 23:44:29
кто нить слушал? чё грит-то? про поезд на вокзале астаны? или про рухнувший мост?

короч -"Казахи никогда в своей истории не жили так, как сейчас" - Назарбаев
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  мартин 26.01.2017 в 01:43:55   # 576099
Неужели прощается Аке
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  alpha_portal 26.01.2017 в 02:54:48   # 576102
Готовит безболезненную почву передачи президенства. Я так думаю. Чтобы президент конкртено занимался внешней порлитикой, а внутри страны правил парламен... Ну это конечно грубые мои умозаключения... Но это правильно я считаю... и правильно это с психологической точки зрения. С другой стороны страной будет править коррупцияв полном росте... Хотя время покажет. Что-то постоянно не доверчиво отношусь к любым изменениям...
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  99denden99 26.01.2017 в 04:33:38   # 576104
одним словом есть ПИЗДОБОЛ
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  99denden99 26.01.2017 в 04:34:59   # 576105
ПОГОВОРИМ?
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  99denden99 26.01.2017 в 05:10:35   # 576106
ГДЕ ВЫ? А ГДЕ МЫ? ХОТЯ БЫ РАЗ ПОДУМАЙТЕ О НАС
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  Manitu 26.01.2017 в 08:53:31   # 576112
Ну что, делаем ставки, господа? Кто нас будет поздравлять 31 декабря 2017?
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  Максимыч 26.01.2017 в 08:59:41   # 576113
Цитата: Manitu от 26.01.2017 08:53:31
Ну что, делаем ставки, господа? Кто нас будет поздравлять 31 декабря 2017?

Отвечу анекдотом:
На вопросы внуков о состоянии ее здоровья, Людмила Анатольевна, 92-х летняя хозяйка 2-х комнатной квартиры в центре Москвы, отвечала "не дождетесь, суки!
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  чугуний 26.01.2017 в 09:11:44   # 576116
Да здравствует Назарламент !
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  МишкаНаСевер 26.01.2017 в 09:12:19   # 576117
Президент пустил внутреннюю политику в свободное плавание!
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  Mathematicus 26.01.2017 в 09:16:08   # 576118
Включите субтитры при просмотре, хоть повеселитесь.
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  Dior 26.01.2017 в 09:25:38   # 576121
Цитата: alpha_portal от 26.01.2017 02:54:48
Готовит безболезненную почву передачи президенства. Я так думаю. Чтобы президент конкртено занимался внешней порлитикой, а внутри страны правил парламен... Ну это конечно грубые мои умозаключения... Но это правильно я считаю... и правильно это с психологической точки зрения. С другой стороны страной будет править коррупцияв полном росте... Хотя время покажет. Что-то постоянно не доверчиво отношусь к любым изменениям...

Именно так. Но он делает лучше не для народа, а для всех своих. Он просто себя перестраховывает, снимая ответственность (а, что - грамотный ход. Я бы так же поступил наверное). Понятное дело, что в стране "жопа" тихо приближается. И, чтобы при ее приходе народные волнения были направленны на правительство, которое потом поменял (кинул кость людям) и народ успокоился.

Дай Бог господину президенту здоровья. Пока он у власти, в стране спокойно. Пусть подольше правит... нужно успеть жилье подороже продать.
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  Kvazi 26.01.2017 в 09:33:03   # 576124
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