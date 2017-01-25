Обращение президента Республики Казахстан

Готовит безболезненную почву передачи президенства. Я так думаю. Чтобы президент конкртено занимался внешней порлитикой, а внутри страны правил парламен... Ну это конечно грубые мои умозаключения... Но это правильно я считаю... и правильно это с психологической точки зрения. С другой стороны страной будет править коррупцияв полном росте... Хотя время покажет. Что-то постоянно не доверчиво отношусь к любым изменениям...