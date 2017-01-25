Обращение президента Республики Казахстан

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danilov 25 Января 2017 в 22:24:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
Very nice!
Викторовна 25.01.2017 в 22:48:54 # 576063
Цитата: arhar от 25.01.2017 23:44:29
кто нить слушал? чё грит-то? про поезд на вокзале астаны? или про рухнувший мост?
кто нить слушал? чё грит-то? про поезд на вокзале астаны? или про рухнувший мост?
короч -"Казахи никогда в своей истории не жили так, как сейчас" - Назарбаев
alpha_portal 26.01.2017 в 02:54:48 # 576102
99denden99 26.01.2017 в 04:33:38 # 576104
99denden99 26.01.2017 в 04:34:59 # 576105
99denden99 26.01.2017 в 05:10:35 # 576106
Цитата: Manitu от 26.01.2017 08:53:31
Ну что, делаем ставки, господа? Кто нас будет поздравлять 31 декабря 2017?
Ну что, делаем ставки, господа? Кто нас будет поздравлять 31 декабря 2017?
Отвечу анекдотом:
На вопросы внуков о состоянии ее здоровья, Людмила Анатольевна, 92-х летняя хозяйка 2-х комнатной квартиры в центре Москвы, отвечала "не дождетесь, суки!
МишкаНаСевер 26.01.2017 в 09:12:19 # 576117
Mathematicus 26.01.2017 в 09:16:08 # 576118
Цитата: alpha_portal от 26.01.2017 02:54:48
Готовит безболезненную почву передачи президенства. Я так думаю. Чтобы президент конкртено занимался внешней порлитикой, а внутри страны правил парламен... Ну это конечно грубые мои умозаключения... Но это правильно я считаю... и правильно это с психологической точки зрения. С другой стороны страной будет править коррупцияв полном росте... Хотя время покажет. Что-то постоянно не доверчиво отношусь к любым изменениям...
Готовит безболезненную почву передачи президенства. Я так думаю. Чтобы президент конкртено занимался внешней порлитикой, а внутри страны правил парламен... Ну это конечно грубые мои умозаключения... Но это правильно я считаю... и правильно это с психологической точки зрения. С другой стороны страной будет править коррупцияв полном росте... Хотя время покажет. Что-то постоянно не доверчиво отношусь к любым изменениям...
Именно так. Но он делает лучше не для народа, а для всех своих. Он просто себя перестраховывает, снимая ответственность (а, что - грамотный ход. Я бы так же поступил наверное). Понятное дело, что в стране "жопа" тихо приближается. И, чтобы при ее приходе народные волнения были направленны на правительство, которое потом поменял (кинул кость людям) и народ успокоился.
Дай Бог господину президенту здоровья. Пока он у власти, в стране спокойно. Пусть подольше правит... нужно успеть жилье подороже продать.
Цитата: Mathematicus от 26.01.2017 09:16:08улёт))))
Включите субтитры при просмотре, хоть повеселитесь.
Включите субтитры при просмотре, хоть повеселитесь.