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Политика
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
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едридмадрид 26 Января 2017 в 12:19:58
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей американского конгресса Пол Райан в интервью телеканалу MSNBC в среду заявил, что конгресс заблокирует выделение средств на строительство стены на границе США с Мексикой.

По его словам, заявленная цена проекта - от $8 млрд до $14 млрд - "примерно верна".

Вместе с тем, он отметил, что "есть другие пути" заставить Мексику "платить", чего добивается президент Дональд Трамп, стремящийся сократить приток нелегальных мексиканских иммигрантов.

В то же время Райан отметил, что республиканцы в конгрессе согласны с идеей Трампа о необходимости усиления защиты границ.

Как сообщалось, Трамп подписал распоряжение о "Совершенствовании погранбезопасности и иммиграционного контроля", согласно которому президент выделил полгода на подготовку к строительству стены на границе США с Мексикой.

В связи с решением о строительстве стены президент Мексики Энрике Пенья Ньето может отменить запланированный на 31 января визит в Вашингтон, сообщило агентство Associated Press

http://www.interfax.ru/world/547011
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 26.01.2017 в 19:27:30   # 576341
Quote:
В связи с решением о строительстве стены президент Мексики Энрике Пенья Ньето может отменить запланированный на 31 января визит в Вашингтон, сообщило агентство Associated Press
Вот Трамп расстроится!
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