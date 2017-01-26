Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой

В связи с решением о строительстве стены президент Мексики Энрике Пенья Ньето может отменить запланированный на 31 января визит в Вашингтон, сообщило агентство Associated PressВот Трамп расстроится!
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едридмадрид 26 Января 2017 в 12:19:58
По его словам, заявленная цена проекта - от $8 млрд до $14 млрд - "примерно верна".
Вместе с тем, он отметил, что "есть другие пути" заставить Мексику "платить", чего добивается президент Дональд Трамп, стремящийся сократить приток нелегальных мексиканских иммигрантов.
В то же время Райан отметил, что республиканцы в конгрессе согласны с идеей Трампа о необходимости усиления защиты границ.
Как сообщалось, Трамп подписал распоряжение о "Совершенствовании погранбезопасности и иммиграционного контроля", согласно которому президент выделил полгода на подготовку к строительству стены на границе США с Мексикой.
В связи с решением о строительстве стены президент Мексики Энрике Пенья Ньето может отменить запланированный на 31 января визит в Вашингтон, сообщило агентство Associated Press
http://www.interfax.ru/world/547011