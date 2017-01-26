Глава Казпочты перешел на работу в Генпрокуратуру

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едридмадрид 26 Января 2017 в 15:25:37
Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Ранее эту должность возглавляла Айтпаева Сауле Муханбедиановна.
Мусин Багдат Батырбекович родился 3 марта 1983 года.
В 2004 году окончил университет им. Сулеймана Демиреля по специальности «Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники».
В 2005 году — Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «Правоведение».
2004−2007 годы — главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии».
2007−2010 годы — занимал различные должности в Министерстве юстиции, в том числе советник министра юстиции РК по информационным технологиям и начальник управления информационных технологий Министерства юстиции РК.
2010−2011 годы — заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства юстиции Республики Казахстан.
04.2011−01.2012 годы — заместитель председателя Комитета по автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации РК.
2012−2014 годы — после объединения Министерства связи и информации с Министерством транспорта и коммуникации, в марте 2012 года был назначен председателем Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН, занимаясь их модернизацией путём внедрения современных принципов клиентского сервиса. Также в зону ответственности Комитета входила работа по оптимизации государственных услуг, разрешительных процедур, лицензирования, и переводу их в электронный формат.
В те же годы были введены в действие мобильные и специализированные ЦОНы.
С апреля по август 2014 года — председатель правления акционерного общества «Национальные информационные технологии».
С августа 2014 года — председатель правления АО «Казпочта». На сегодняшний день под руководством Багдата Мусина успешно созданы и функционируют Операционный ситуационный центр и круглосуточный Call-центр компании, автоматизирован сортировочный центр, внедрен новый формат выдачи и отправки посылок и бандеролей через постаматы и супермаркеты посылок.
Также успешно стартовала модернизация 400 почтовых отделений по всей стране.
За трудовые достижения был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и юбилейной медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан».
Женат, имеет двух дочерей и сына.
https://kapital.kz/naznacheniya/57004/glava-kazpochty-pereshel-na-rabotu-v-genprokuraturu.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 26.01.2017 в 15:32:15 # 576268
пишите жалобные письма , их там ждут
Цитата: Manitu от 26.01.2017 16:41:33
Один программист стал начальником ЦОНов, другой программист влез в прокуратуру. Пойду тоже стряхну пыль со своего диплома.
Один программист стал начальником ЦОНов, другой программист влез в прокуратуру. Пойду тоже стряхну пыль со своего диплома.
Не с диплома надо трясти пыль - а со свидетельства о рождении (графа - родители)
вы еще блеать амнистируйте всех и в МВД..... хотя.....они помойму уже там