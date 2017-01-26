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Политика
Глава Казпочты перешел на работу в Генпрокуратуру
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едридмадрид 26 Января 2017 в 15:25:37
Распоряжением главы государства Мусин Багдат Батырбекович назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Ранее эту должность возглавляла Айтпаева Сауле Муханбедиановна.

Мусин Багдат Батырбекович родился 3 марта 1983 года.
В 2004 году окончил университет им. Сулеймана Демиреля по специальности «Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники».

В 2005 году — Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «Правоведение».

2004−2007 годы — главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии».

2007−2010 годы — занимал различные должности в Министерстве юстиции, в том числе советник министра юстиции РК по информационным технологиям и начальник управления информационных технологий Министерства юстиции РК.

2010−2011 годы — заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства юстиции Республики Казахстан.

04.2011−01.2012 годы — заместитель председателя Комитета по автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации РК.

2012−2014 годы — после объединения Министерства связи и информации с Министерством транспорта и коммуникации, в марте 2012 года был назначен председателем Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН, занимаясь их модернизацией путём внедрения современных принципов клиентского сервиса. Также в зону ответственности Комитета входила работа по оптимизации государственных услуг, разрешительных процедур, лицензирования, и переводу их в электронный формат.
В те же годы были введены в действие мобильные и специализированные ЦОНы.

С апреля по август 2014 года — председатель правления акционерного общества «Национальные информационные технологии».

С августа 2014 года — председатель правления АО «Казпочта». На сегодняшний день под руководством Багдата Мусина успешно созданы и функционируют Операционный ситуационный центр и круглосуточный Call-центр компании, автоматизирован сортировочный центр, внедрен новый формат выдачи и отправки посылок и бандеролей через постаматы и супермаркеты посылок.
Также успешно стартовала модернизация 400 почтовых отделений по всей стране.

За трудовые достижения был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и юбилейной медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан».
Женат, имеет двух дочерей и сына.

https://kapital.kz/naznacheniya/57004/glava-kazpochty-pereshel-na-rabotu-v-genprokuraturu.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 26.01.2017 в 15:32:15   # 576268
ну что теперь у народа появилась РЕАЛЬНАЯ возможность пожаловаться на работу " Казпочты " в прокуратуру ,

пишите жалобные письма , их там ждут
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  GoodZone 26.01.2017 в 15:43:25   # 576271
Ну вот как у них так получается? Начал работу еще в институте "главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах "... и через три года "заместитель директора департамента "... за год "председателем Комитета"... через полтора - "председатель правления АО НИТ" и через 5 месяцев "председатель правления АО «Казпочта»"... еще 2 года - и " председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан"... не родственник Аслана Мусина? ну не похож он на простого парня "из глубинки, сделавший сам себя"... за его "таланты" сказать ничего не могу, может и правда способный... но вот сколько уже таких было - "будем посмотреть"...
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  Manitu 26.01.2017 в 16:41:33   # 576297
Один программист стал начальником ЦОНов, другой программист влез в прокуратуру. Пойду тоже стряхну пыль со своего диплома.
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  Alexnex 26.01.2017 в 17:10:34   # 576304
Цитата: Manitu от 26.01.2017 16:41:33
Один программист стал начальником ЦОНов, другой программист влез в прокуратуру. Пойду тоже стряхну пыль со своего диплома.

Не с диплома надо трясти пыль - а со свидетельства о рождении (графа - родители)
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  ss720 26.01.2017 в 18:18:06   # 576322
вот это поворот)))))
вы еще блеать амнистируйте всех и в МВД..... хотя.....они помойму уже там
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  jumanjiqz 26.01.2017 в 19:54:10   # 576344
Вроде чел с показателями. Успешно трансформировал почту, не везде, но тем не менее сейчас более менее приятно смотреть на работу почты.
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  tod777 26.01.2017 в 21:47:46   # 576356
Из почтальона в прокуроры остап курит в сторонке
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