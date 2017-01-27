Елжан Биртанов назначен министром здравоохранения РК

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 27 Января 2017 в 01:00:51
Указ о назначении Биртанова Е.А. министром здравоохранения Республики Казахстан подписан президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым 25 января 2017 года (№ 414).
Биртанов Елжан Амантаевич родился 18 октября 1971 г. До нового назначения занимал должность вице-министра здравоохранения и социального развития РК.
В 1994 году окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело";
В том же году - Университет штата Аризоны, город Тусон, специальность "Интенсивная терапия и токсикология";
В 2008 году окончил Университет «Туран» - экономист.
1994-1998 годы - врач-токсиколог, реаниматолог, руководитель Информационно-консультативного токсикологического центра БСМП города Алматы;
1998-1999 годы - руководитель Алматинского городского токсикологического центра;
1999-2005 годы - руководитель Республиканского центра токсикологии, главный токсиколог города Алматы и Минздрава Республики Казахстан;
2000-2008 годы - заведующий, преподаватель курса клинической токсикологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей;
2005-2008 годы - директор республиканского государственного предприятия «Институт развития здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
С марта 2008 по декабрь 2008 года - советник премьер-министра Республики Казахстан - заместитель председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг»;
2008 - 2010 годы - Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;
2010 - 2013 годы - председатель правления АО «Национальный медицинский холдинг»;
2013 - 2014 годы - советник по медицинским вопросам в «Назарбаев Университет»;
2014-2015 годы - председатель правления Центра сопровождения проектов государственно-частного партнерства (ГЧП);
С ноября 2015 года - вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
Женат, имеет троих детей: Джамиля (1995 года рождения), Мадина (1997 года рождения); Райымбек (2007 года рождения).
Отличник здравоохранения Республики Казахстан.
http://www.ratel.kz/kaz/elzhan_birtanov_naznachen_ministrom _zdravoohranenija_rk
Комментарии, по рейтингу, по дате