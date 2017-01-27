Если работа не дает пользы государству, от нее надо отказываться

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едридмадрид 27 Января 2017 в 13:01:32
По словам Жикипа Асанова, необходимо отказаться от ненужной работы и при необходимости сократить штатную численность Генеральной прокуратуры РК.
«У меня к вам просьба, до этого дня оптимизацией деятельности занимался каждый департамент сам по себе. Поэтому давайте образуем группу, вы возглавите. Во-первых, необходимо реализовать все пункты, о которых вы говорили. Плюс, необходимо найти резервы. Подход один — если какая-то работа не дает никакой пользы людям, обществу, государству, от нее надо отказываться. И не надо создавать иллюзию, как будто мы с утра до вечера здесь сидим, какой-то полезной государственной работой занимаемся. Будем укреплять районные звенья, и, я думаю, если вы предложите сократить кадровую, штатную численность, я сам буду ходатайствовать, чтобы вас наградили», — отметил Жакип Асанов.
В свою очередь Иоган Меркель предложил провести ревизию всех норм, толкающих госорганы на бесполезную для людей, общества и государства работу.
«Необходимо сфокусироваться на несрочных, но очень важных делах. Именно это наведет порядок, который требует от нас глава государства, именно это поднимет доверие людей, к которому мы стремимся. И не надо для этого дополнительных штатов, дополнительных затрат из бюджета. Оптимизацию процессной деятельности внутри нашего ведомства мы продолжим. В связи с этим есть предложение включить соответствующий пункт в протокол коллегии», — внес Иоган Меркель свое предложение.
Как предложил Иоган Меркель, необходимо сделать так, чтобы в районах и городах решения действий следователя, в первую очередь, обжаловались в следственном суде. «Суд рассматривает жалобы на следователя, но многие идут в прокуратуру. В 2016 году вышестоящие прокуроры рассмотрели 25 тыс. таких жалоб, а в суде — 1400. Из-за этого дела гуляют из района в область, из области в столицу, выходят сроки, подозреваемые сидят под стражей», — пояснил он.
Кроме того, замгенпрокурора намерен сократить объем излишних уведомлений. «По уголовно-исполнительному кодексу администрации колоний направляют нам уведомление обо всех материалах, направленных в суд по УДО (условно-досрочное освобождение- Ред) заменой более мягким наказанием, по изменению решений. Вопрос — зачем? Мы и так участвуем в суде и там узнаем об этом. Только этот момент освободит КУИС от 17 тыс. ненужных уведомлений в год», — рассказал он.
https://kapital.kz/gosudarstvo/57064/esli-rabota-ne-daet-polzy-gosudarstvu-ot-nee-nado-otkazyvatsya.html
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ёкарные журналисты нового поколения, я с вас пупею.
едридмадрид 27.01.2017 в 13:59:44 # 576525
Цитата: Viktor11 от 27.01.2017 13:55:26
Судя по заголовку я думал он сам уйти решил
Судя по заголовку я думал он сам уйти решил
а что ?
что имеется против прокуратуры и их работы ( есть небольшие недостатки в их работе ) ?
но прокуратура один из тех надзорных органов у нас в стране - которые делают своё дело , и я бы сказал зря хлеб не кушают
Хитрая жопа 27.01.2017 в 14:39:50 # 576537
Будем укреплять районные звенья, и, я думаю, если вы предложите сократить кадровую, штатную численность, я сам буду ходатайствовать, чтобы вас наградили
Намёк понял
если вы предложите сократить кадровую, штатную численность, я сам буду ходатайствовать, чтобы вас наградили»Как мало нужно сделать, чтобы быть награжденным! Всего лишь " предложить сокращение"! Давай Меркель, алга!