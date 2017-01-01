Путин совершит серию поездок по странам Центральной Азии

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danilov 29 Января 2017 в 00:30:49
Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время посетить Таджикистан и Киргизию. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что в планах Путина целая серия поездок по странам Центральной Азии.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что готовятся поездки российского лидера в Таджикистан и Киргизию, об этом говорил и вице-премьер-министр РФ Игорь Шувалов. На вопрос о том, действительно ли президент поедет в эти страны, Песков ответил утвердительно.
«Мы придаем большое значение подготовке и в рамках этой подготовки как раз проводится заседание межправкомиссии. Это действительно, как сказал Шувалов, состоится в достаточно ближайшее время», - добавил пресс-секретарь.
В настоящее время визит в Таджикистан согласовывается с Душанбе, после чего будет определена его дата.
http://www.kp.ru/online/news/2639695/
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