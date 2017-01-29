Телефонный разговор Путина и Трампа

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danilov 29 Января 2017 в 17:54:40
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в предстоящей деятельности.
В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия – на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе.
Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.
При этом выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ДАИШ и других террористических группировок в Сирии.
Подчеркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений.
Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.
Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Он напомнил, что наша страна на протяжении более, чем двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах, и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом.
Лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты.
Беседа прошла в позитивном и деловом ключе.
http://kremlin.ru/events/president/news/53787
Первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который Дональд Трамп провел после вступления в должность президента США, продолжался около 45 минут, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников администрации Трампа. Вообщем как и с Меркель.
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