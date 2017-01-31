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Политика
Аким ЗКО пересел на автомобиль за 56 млн тенге
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едридмадрид 31 Января 2017 в 13:31:40
Новый год с новой машиной встретил аким ЗКО Алтай Кульгинов. На этой неделе служебный госномер 001 WK теперь красуется на роскошном седане Audi A8.





Топовая версия Audi A8 отличают раздельные «капитанские» кресла на заднем ряду.

То, что у акима области теперь новый служебный автомобиль, нам подтвердили и в пресс-службе акима области, и официальный дилер марки Audi в Казахстане – компания Mercur Auto.

По информации Mercur Auto в Алматы, в Уральск был отгружен последний автомобиль Audi A8 Long. Больше заказов на эту модель дилер не принимает, так как осенью ожидается новое поколение этой модели. Машина, на которой катается теперь Алтай Кульгинов, изготовлена по спецзаказу и приобретена в топовой комплектации, которая включает в себя, помимо прочего, отделку салона редкими сортами дерева, светлой кожей, дорогой мультимедийной системой и раздельными задними капитанскими креслами.

Стоимость такого автомобиля 56 млн тенге или 169 тысяч долларов. Как нам сообщили в автосалоне официального дилера, компания сама доставила в Уральск этот автомобиль. А вот с обслуживанием этого корабля на колесах есть небольшая трудность. Дело в том, что официального дилера  Audi в Уральске нет. Поэтому обслуживать автомобиль ХОЗУ аппарата акима области придется или в Самаре или в Атырау.

В пресс-службе акима ЗКО факт новой служебной машины у акима области подтвердили, но через несколько минут после нашего звонка перезвонили и сообщили, что новую машину не покупали, а взяли в аренду.

— Из соображений экономии средств мы арендовали машину у местных предпринимателей, — рассказал пресс-секретарь акимата области Жаркын Жумадилов. – Алтай Сейдирович ездит на ней с нового года.

У какого именно предпринимателя акимат берет в аренду шикарный автомобиль, пресс-секретарь не рассказал.

Со слов Жаркына Жумадилова, аренда «Audi 8L»  обходится акимату совсем недорого — в 50 тысяч тенге в месяц. Для сравнения, такси CITY готов арендовать бюджетный Reno Logan 2012 года за 110 тысяч тенге в месяц. Остается только догадываться о природе щедрости неизвестного владельца дорого автомобиля, который отдал в аренду акиму области машину всего за 50 тысяч тенге в месяц


http://www.uralskweek.kz/2017/01/30/akim-zko-peresel-novuyu-mashinu-za-56-mln-tenge/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 31.01.2017 в 13:41:21   # 577262
купил должность ,купил машину
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  едридмадрид 31.01.2017 в 13:46:46   # 577264
Цитата: ss720 от 31.01.2017 13:41:21
купил должность ,купил машину


НЕ купил ,
типа арендовал , я тоже хочу на фирму такую машину в аренду за 50 тысяч тенге в месяц
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  Makintosh 31.01.2017 в 13:49:34   # 577267
катается на своей машине еще и деньги за нее получает.
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  Стрельцов 31.01.2017 в 13:53:41   # 577270
молодец , красавчик один раз живем спать так с королевой
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  Mikado 31.01.2017 в 14:34:08   # 577279
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  Ap6ubergenov 31.01.2017 в 14:45:37   # 577283
Готов заплатить 60тг в месяц, найдите мне такую!
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  едридмадрид 31.01.2017 в 14:49:32   # 577285
Цитата: Ap6ubergenov от 31.01.2017 14:45:37
Готов заплатить 60тг в месяц, найдите мне такую!


не ломай цену)))

я даю 50 тысяч ( и так много, я же не аким),
это он может за 50 штук аренду найти и себе позволить ,

а я последние предлагаю , из графы транспортные расходы у себя в бухгалтерии ))
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  Рамзес 31.01.2017 в 14:52:42   # 577287
Слуги народа.
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  едридмадрид 31.01.2017 в 14:55:45   # 577288
Цитата: Makintosh от 31.01.2017 13:49:34
катается на своей машине еще и деньги за нее получает.


так он и пешком вот так ходить будет

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  GoodZone 31.01.2017 в 15:02:27   # 577294
"служебный госномер 001 WK теперь красуется на роскошном седане Audi A8... новую машину не покупали, а взяли в аренду...Со слов Жаркына Жумадилова, аренда «Audi 8L» обходится акимату совсем недорого — в 50 тысяч тенге в месяц.". А у нас теперь можно номера перекручивать как нравится? Или хозяин подсуетился и с номером, и с арендой? Почему они думают, что самые умные и "пипл схавает" все, что они там напридумывают... Проверку провести и наказать, а если все подтвердится с арендой и ценой - отдать на год авто в эксплуатацию таксистам, а то у них цены завышенные .
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  Денис222 31.01.2017 в 15:14:27   # 577297
Обычная ситуация, для нашего государства...бери от жизни всё пока у власти! А, что эти "царьки" должны ездить на жигулях? Может ему свою родину любить легче из салона данного авто.
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  Лялька 31.01.2017 в 16:43:45   # 577326
хрень какая -то...Нет, я понимаю откуда ноги растут...Ну, а если по логике... зачем арендовать авто?Тем более ему...А вот про то что совсем не дорого аренда обходится... так это вообще отдельная тема для разговора! Для многих это целая зп!
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  старик 31.01.2017 в 17:09:46   # 577338
Перефразируя хозяйственного руководителя депутатского корпуса по поводу занятия депутатами шикарных дорогих номеров в отеле(фамилию бабы забыл):"На какой машине будет ездить аким, так он и будет служить народу"! Ну поймите же народ, не может его благородная жопа сидеть в автомобиле ниже озвученной цены!
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  старик 31.01.2017 в 17:11:01   # 577339
Quote:
хрень какая -то...Нет, я понимаю откуда ноги растут...Ну, а если по логике... зачем арендовать авто
Господи лялька, Вы поверили в байку про аренду???
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