Трамп уволил и.о. главы минюста США за отказ выполнять его указ

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danilov 31 Января 2017 в 20:41:25
Руководить министерством назначен окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте.
"И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов", — говорится в заявлении Белого дома.
Белый дом напомнил, что Йейтс работала в прежней администрации Барака Обамы. "Госпожа Йейтс — назначенец администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции", — заявили в Белом доме.
"Пора серьезно подойти защите нашей страны. Призыв к более жесткому отбору людей, приезжающих из семи опасных мест, — это не крайняя мера. Это разумно и необходимо для защиты нашей страны", — заявили в Белом доме.
Боенте будет возглавлять министерство до утверждения кандидата на пост генпрокурора Джеффа Сешнса, уточнили в Белом доме.
Исполняющая обязанности генпрокурора США, назначенец экс-президента Барака Обамы Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде исполнительный указ президента Трампа по иммиграции. "На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законен", — написала Йейтс в меморандуме служащим министерства.
Йейтс временно возглавляла минюст до утверждения кандидата республиканского президента. Иски против указа поданы в штатах Вашингтон, Виргиния, Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс.
https://ria.ru/world/20170131/1486822666.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
SouthJoker 31.01.2017 в 22:58:24 # 577400
До последнего бодаться будет.